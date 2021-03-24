Главный синоптик Петербурга официально объявил о наступлении весны

Приказ на весну принят! Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге тепло. 24 марта воздух в городе прогрелся под ярким солнцем и температура поднялась выше +10 градусов. Некоторые специалисты даже предрекают, что среда окажется самым жарким днем уходящего марта - суточный рекорд 83-летней давности уже побит. Так это или нет, и какую погоду ждать в ближайшем будущем, «Комсомольской правде» рассказал главный синоптик Петербурга.

- Рано говорить на счет самого «жаркого» дня. Сейчас наступает теплый период и какие-то дни к концу месяца могут быть еще теплее. Самое главное, что наступил перелом в характере погоды. Это влияние циклонов, которые пришли с Атлантики и принесли с собой теплые воздушные массы с западными ветрами. Плюс солнце будет выглядывать часто, поэтому прогрев будет значительно увеличиваться, - отметил Александр Колесов.

У Петропавловки стоят загорающие. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С этого момент в городе будет практически постоянно наблюдаться постоянная положительная суточная температура воздуха. В отдельные ночи еще может быть до ноля градусов или небольшие отрицательные показания, но в основном будет «очень-очень теплая погода».

- Перепады суточные, конечно большие. От 0 градусов ночью до +8...+10 днем. Зато серьезных холодов не ожидается. Мы предполагаем, что повышение температуры окончательное. В дальнейшем пойдут типичные весенние процессы - таяние снега. В связи с этим в Ленинградской области в первой-второй декаде апреля ожидаются половодья.

Горожане уже наслаждаются весенним солнцем. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Что касается самого апреля, то прогноз пока предварительный. Месяц будет теплым, ожидается превышение температурного норматива на 1-2 градуса. В первой половине месяца днем в среднем будет +3...+8 градусов, а во второй половине - от +6 до +11, в отдельные дни до +17. Дожди, конечно пройдут, но особо сильных осадков синоптики не обещают.