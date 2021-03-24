Температурный рекорд 83-летней давности побит в Петербурге 24 марта

24 марта воздух в Петербурге прогрелся до +11 градусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый температурный рекорд установлен в Санкт-Петербурге 24 марта. Днем температура воздуха поднялась до +11 градусов, что на несколько десятых выше прошлого достижения, установленного более 80 лет назад.

- 24 марта во второй половине дня на объединенной гидрометеорологической станции (ОГМС) Санкт-Петербург температура воздуха достигла рекордных +11,0 градусов тепла, перекрыв максимум дня, который был отмечен в 1938 году и составлял +10,6 градуса, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Итоговое значение максимальной температуры воздуха на 24 марта будет известно в 21:00. Впрочем, не факт, что среда окажется самым жарким днем первого месяца весны. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, остаток марта также будет теплым и солнечным, так что рекорд еще может быть побит не раз.

- Уже наступил перелом в характере погоды. Циклоны с Атлантики принесли с собой теплые воздушные массы. Плюс солнце будет выглядывать часто, поэтому прогрев окажется значительным, - отметил специалист гидрометцентра.