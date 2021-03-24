«Приехал в Крым – а санатория не существует»: Аферисты обманули 600 русских туристов на десятки миллионов рублей

Аферисты предлагали туры в Ялту, Евпаторию и Абхазию Фото: Евгения ГУСЕВА

«Санаторий прямо на берегу черного моря. Один из самых комфортных в Крыму: роскошная природа, современная инфраструктура и уютные номера. При оплате онлайн скидка 30 процентов! Отдых от 17 тысяч рублей». Заинтересовало лакомое предложение? Но не спешите… Эта реклама санатория, которого на самом деле не существует. Его создатели – одна из крупнейших в России сеть мошенников в сфере туризма. Они успели обмануть около 600 человек из разных регионов страны, оставив их без отдыха и денег.

ПРЕДЛАГАЛИ БОЛЬШИЕ СКИДКИ

«Я приехал в Ялту из Петербурга на отдых в санаторий, путевку купил онлайн на официальном сайте. Сразу же заплатил деньги, чтобы получить скидку. Мне прислали ваучер с адресом санатория. Но на его месте лишь заброшенное здание», - таких заявлений от растерянных туристов в полицию поступили сотни. Люди отдавали свои сбережения и рассчитывали на отдых, но вместе этого их на курорте ждал либо заборы с уже неработающим пансионатом, либо одинокая будка охранника.

Люди мечтали о пляже, на деле их ждало разочарование Фото: Евгения ГУСЕВА

«Тураферисты» действовали по всей России на протяжении нескольких лет. Схема была простой и действенной. Мошенники создавали сайты санаториев – названия иногда придумывали сами, иногда брали у заведений, которые уже закрылись. Порталы регистрировали на иностранных серверах со скрытыми IP-адресами. Отдых предлагали в Ялте, Евпатории и Абхазии. Всего было создано не меньше 20 несуществующих санаториев-пансионатов. Особо бурную деятельность они начинали перед праздниками.

Мошенники создавали сайты несуществующих санаториев Фото: СОЦСЕТИ

- Аферисты предлагали отдых с большой скидкой, - рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией. – Поэтому среди потерпевших в основном социально незащищенные слои населения, которые искали отдых подешевле. Цены варьировались от 20 до 70 тысяч рублей в зависимости от числа отдыхающих (один человек, либо семья с детьми) и комфортности номера – обычный или люкс. Среди клиентов были семьи с детьми, которые остались без отдыха.

ВЕЛИ АГРЕССИВНУЮ РЕКЛАМУ

Свою деятельность аферисты не только не скрывали, но и активно рекламировали. По данным источников «КП», они тратили большие бюджеты на продвижение в Яндекс.Директ и в социальной сети «Вконтакте». Почти у каждого пансионата были свои страницы в соцсетях. Например, у санатория «Черноморского» в Ялте – четыре сайта для бронирования и группа «ВКонтакте», на которую подписаны более 1,5 тысяч человек!

- Агрессивную рекламу аферисты начинали перед праздниками, - поясняет источник. – Большая часть потерпевших заказали туры на Новый год 2019-2020. На эту рекламу реагировали по всей России.

Преступники обманули туристов на миллионы рублей Фото: МВД РФ

Люди узнавали об обмане только после приезда в Крым или Абхазию и не находили по указанным адресам пансионата. Заранее распознать мошенников смогли только единицы.

- Злодеи сильно постарались. На «YouTube» были залиты видео, подтверждающие существование санатория «Черноморское». Актрисы рассказывали, как они шикарно там отдохнули! Хорошо, что я позвонил участковому и узнал, что такой санаторий просто снесен! – писал в Сети один из несостоявшихся жертв.

Сейчас подозреваемых взяли под арест Фото: МВД РФ Фото: СОЦСЕТИ

ЗАДЕРЖАЛИ ТРОИХ

У мошенников было несколько «ячеек» со своими обязанностями: одни создавали сайты, вторые занимались рекламой, третьи отвечали на звонки, четвертые снимали деньги со счетов.

- Псевдоменеджеры отвечали на звонки потенциальных клиентов, либо переписывались с ними в социальных сетях с фейковых страниц санаториев, - поясняет официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. - На электронную почту потерпевшего приходили ваучер, подтверждающий оплату проживания, и договор, которые имитировали подлинные документы. На подставных лиц оформлялись фирмы-однодневки, на расчетные счета которых поступали деньги от бронирования. Сейчас установлены 11 эпизодов мошенничества в отношении жителей Петербурга и Ленинградской области. Однако по предварительным оценкам, количество потерпевших может достигать шестисот человек.

Аферисты выводили деньги через подставные компании Фото: МВД РФ

Силовики уже задержали ячейку «тураферистов» в Петербурге. Это трое мужчин 54, 37, 32 лет, все официально безработные, один из них – семьянин. Суд уже их арестовал. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Общий ущерб от работы аферистов еще только предстоит подсчитать. Однако, как стало известно «КП», только по одному расчетному счету подозреваемые получили чуть меньше 10 миллионов рублей миллионов рублей, а всего этих счетов – не меньше восьми. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба будет несколько десятков миллионов рублей.

Полицейские Петербурга задержали подозреваемых Фото: МВД РФ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Как не попасть на удочку мошенника

- Чтобы избежать обмана, лучше покупать путевку у официальных поставщиков услуг - это туроператоры и турагенства. Их список есть в реестре на сайте Ростуризма - проверить можно за одну минуту по названию компании или номеру ИНН, - говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. - Мошенники были всегда. Как правило, они предлагают перевод на банковские карты или непонятные счета, которые не имеют отношения к юридическому лицу. Вас также должны насторожить большие скидки или несоответствие юридического адреса его расчетному счету, например, когда отель в Краснодарском крае, а расчеты идут через некий московский счет.

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