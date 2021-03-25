Разработанная в Петербурге цветная фанера вышла на рынки Северной Америки и Европы. Фото предоставлено компанией «Свеза».

Компания «Свеза» начала поставки специализированной цветной фанеры с UV-покрытием на рынки Северной Америки и Европы. Аналогов новому продукту SVEZA UV Color в России нет. «Свеза» - один из немногих производителей, использующих технологию покрытия фанеры UV-лаком, и единственный, кто предлагает неограниченную цветовую палитру, а также выбор степени укрывистости поверхности материала. В компании считают, что за таким продуктом будущее, так как в современном мире существует тенденция ухода от массовых производственных партий и предложения клиенту индивидуальных решений под конкретные заданные параметры.

Фанера SVEZA UV Color разработана совместно со специалистами Центра технологического развития (ЦТР) петербургского комбината «Свезы», службы технологии качества в партнерстве с поставщиком лака – шведской компанией AkzoNobel. Дополнительных инвестиций в запуск продукта не потребовались, линия по выпуску UV-фанеры введена в эксплуатацию в Петербурге почти два года назад. Именно под это оборудование разработана технология.

Фото предоставлено компанией «Свеза».

- Наш новый продукт – это комплексное решение для клиентов. Мы поставляем фанеру полностью готовую к производству конечного продукта. Благодаря технологии, фанере можно придать абсолютно любой цвет по системе RAL, что является преимуществом перед материалами, покрытыми пленкой. И это более удобно, чем покупать белую фанеру и искать посредников для дальнейшей покраски, подбирать цвет и степень блеска для всех элементов изделия. Наш основной потребитель – это производители корпусной мебели и интерьерных панелей, использующие фанеру, - говорит менеджер по продукту компании «Свеза» Наталья Петрова.

Как сообщалось, «Свеза» начала производство UV-фанеры в июне 2019 года. Покрытие наносится в несколько слоев, каждый из которых отверждается под воздействием ультрафиолета. Весь процесс максимально автоматизирован и абсолютно экологичен. Финишное покрытие, в зависимости от верхнего лака, может обладать разными характеристиками – от матового до выскоглянцевого. Основная область ее использования – производство мебели, внутренняя отделка и дизайн интерьеров.