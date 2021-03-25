Тесная клетка без воды: На дачном участке под Петербургом нашли замученную медведицу

Медведицу в тесной клетке и без питьевой воды нашли на дачном участке под Петербургом / Фото: Росприроднадзор СЗФО

На дачном участке под Санкт-Петербургом нашли медведицу, которую держат в неволе в маленькой клетке. В четверг, 25 марта 2021 года, Росприроднадзор по Северо-Западному округу проверил содержание косолапой красавицы по имени Маша в садоводстве Белоостров Всеволожского района Ленинградской области. Кто хозяин животного, и с какой целью ее держат, в ведомстве не уточнили. Но рассказали, что живется ей совсем несладко.

- Установлено, что владельцем не обеспечен надлежащий уход за животным. Вольер маленький. Медведице в нем тесно. В берлогу поступает вода. Вместе с тем нет, постоянного доступа к свежей питьевой воде, - рассказали в Росприроднадзоре.

Замученная в таких условиях медведица ко всему еще и не вакцинирована, у нее нет идентификационной метки и паспорта.

Кроме того, у животного в теории есть возможность сбежать, так как на вольере нет замка на ключе, а имеющийся медведица может и открыть.

- Владельцу животного предписано до 20 мая 2021 года устранить выявленные нарушения. Исполнение предписания находится на контроле государственного инспектора, - отметили в ведомстве.

Также владельца Маши привлекут по административной статье 8.37 КоАП РФ, часть 3. По ней нарушителю грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей.

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