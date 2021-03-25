Петербургскую коммуналку, в которой жил Сергей Довлатов, выставили на продажу за 200 млн рублей

В Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру Довлатова. Но после звонка "КП" объявление удалили. Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге выставили на продажу коммуналку, в которой проживал известный ленинградский писатель Сергей Довлатов. Речь о пятикомнатной квартире на Рубинштейна, 23, где установлен памятник прозаику. Объявление опубликовали еще 1 января, но СМИ обратили внимания на него только сейчас. За 213,4 квадратных метра просят ни много ни мало 200 миллионов рублей.

В комнате коммунальной квартиры на Рубинштейна Довлатов прожил почти всю советскую жизнь до эмиграции в Америку. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» дозвонилась по номеру, указанному в объявлении. Риелтор на том конце провода не обрадовалась интересу и повышенным тоном сказала, что продает квартиру на пятом этаже, а не на третьем, и никакой Довлатов там не жил. Далее мы обратились за комментарием к Анастасии Принцевой, руководителя ежегодных фестивалей «День Д», посвященных жизни и творчеству Довлатова. Эксперт подтвердила, что на фотографиях в объявлении изображена именно та коммуналка, где жил Сергей Донатович.

Объявление уже удалили. Фото: spb.cian.ru

- Возможно, риелтор что-то темнит. Интрига. Квартиру хотели продать еще ранней зимой, но стоимость там была раз в пять ниже (аналогичные квартиры стоят около 30 млн рублей – Прим.ред.), - сообщила Анастасия Принцева.

Руководитель «Дня Д» подтвердила, что поклонники писателя хотели выкупить квартиру или хотя бы комнату, чтобы сделать там музей Довлатова, однако нужной суммы собрать не удалось. Любопытно, что объявление о продаже коммуналки пропало с сайта сразу после звонка «КП» риелтору.