"КП" узнала, как выглядит коммуналка Сергея Довлатова, которую выставили на продажу за 200 млн рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

«Комсомолка» выяснила, как сейчас выглядит коммуналка, в которой с 3 лет и до эмиграции в Америку жил Сергей Довлатов. Да, именно ее выставили на продажу за… 200 миллионов рублей. Между тем, взглянув на комнаты, язык не поворачивается оценить обшарпанные 213 квадратных метров на столь большую сумму. Сам Довлатов, пересчитывавший свои деньги, обычно не вынимая руку из кармана (как он пишет в «Чемодане»), явно бы посмеялся над такой новостью.

Фасад дома, где жил Довлатов, в полном порядке. А вот внутренняя сторона и сама коммуналка - уже иные. Фото: Артем КИЛЬКИН

Правда, после звонка «КП» риелтору, объявление о продаже пропало. Юрист так и не ответила, кто собственник коммуналки.

- Возможно, риелтор что-то темнит. Интрига. Квартиру хотели продать еще ранней зимой, но стоимость там была раз в пять ниже. У поклонников творчества Довлатова была идея превратить квартиру в музей, но средств на это собрать не удалось, - прокомментировала «Комсомолке» Анастасия Принцева, руководителя ежегодных фестивалей «День Д», посвященных Сергею Донатовичу.

Если фасад дома на Рубинштейна, 23 выглядит прекрасно – тут и чистые и покрашенные стены, разнообразные кафе, мемориальная доска с памятником писателю, то изнанка здания уже иная – там Петербург Достоевского. А квартира, в которой жил Довлатов и вовсе выглядит, мягко говоря, в запустении. Прилагаем скриншоты фотографий с места.

Коридор. Довлатов жил только в одной из пяти комнат. В Ленинграде он почти не зарабатывал, поскольку его не печатали. Фото: скриншот сайта emls.ru

Туалет. Состояние оцените сами. Фото: скриншот сайта emls.ru

Кухня в запустении, но готовить, вроде бы, можно. Фото: скриншот сайта emls.ru

А вот и напоминание о звездном жильце на кухне. Фото: скриншот сайта emls.ru

Одна из комнат все же в хорошем состоянии, там явно кто-то проживает. Фото: скриншот сайта emls.ru

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