Москвина - о победе Бойковой и Козловского на ЧМ-2021 по фигурному катанию: «Условия были тяжелыми»

Тамара Москвина уже вернулась в Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Российские фигуристы штурмуют пьедестал. Победителями чемпионата мира, который накануне завершился в Стокгольме, стали петербургские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Серебро взяла китайская пара, а бронза в этом турнире досталась еще одному дуэту из Петербурга – Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Обе российские пары - воспитанники заслуженного тренера Тамары Москвиной, которая все дни турнира переживала и радовалась вместе с ними. Ночь после соревнований Тамара Николаевна провела в самолете, и сейчас уже находится в городе на Неве. Ее чемпионы пока еще в Швеции, они вернутся домой чуть позже.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов принесли России "золото". Фото: ФФКР

- Конечно, эмоции захлестывали, это ведь чемпионат мира! – призналась «КП-Петербург» тренер. – Тем более, что наши пары выступали с сильнейшими спортсменами из Китая и Канады. Это очень тяжелые условия. Но наши фигуристы выступили очень достойно. Я думаю, они счастливы.

Несмотря на то, что выступление пары Мишина-Галлямов было пророческим (спортсмены катались под легендарный хит Queen - We Are The Champions), фигуристы признались, что золото стало для них неожиданностью.

- Это победа стала для нас сюрпризом. Мы еще до конца не поняли, что произошло. Чтобы осознать, нужно немного времени, а сейчас мне очень хочется спать, - приводит слова Анастасии Федерация фигурного катания России.

Победа досталась петербургским спортсменом в очень тяжелой борьбе. Фото: ФФКР

У дуэта Бойкова-Козловский тоже были все шансы на победу. Однако пара допустила несколько ошибок в произвольной программе. И если это отодвинуло их от победы, то заслуженная бронза, а значит и пьедестал, все равно остались за ними.

Чемпионат мира 2021 года для страны можно назвать историческим. Впервые за 8 лет российские фигуристы завоевали «Золото» среди спортивных пар. До этого победу на ЧМ стране принес звездный дуэт Татьяна Волосожар – Максим Траньков.