Фонд «Созидающий мир» поздравляет Вячеслава Заренкова с днем рождения

Вячеслав Адамович Заренков. Фото: личный архив.

Уважаемый Вячеслав Адамович!

Поздравляем Вас с днем рождения!

Ваш профессионализм, организационно-управленческий, инженерный, художественный и литературный таланты, высокодуховность и выдающиеся личные качества снискали глубочайшее уважение и послужили достижению успехов в свершении многих добрых дел и осуществлении значимых проектов. Многие важнейшие инициативы реализованы исключительно благодаря Вашим вниманию, заботе и всесторонней поддержке.

Низкий Вам за это поклон!

В этот знаменательный день от всей души желаем Вам крепкого здоровья, успехов во всех Ваших творческих и деловых начинаниях и неиссякаемой энергии.

Пусть творимые вами добрые дела сторицей возвращаются к Вам и Вашим близким. Пусть всегда рядом с Вами будут любящие родные, верные друзья и надежные партнеры. Пусть Ваши смелые планы и масштабные проекты по-прежнему всегда претворяются в жизнь!

С искренним уважением, коллектив Фонда «Созидающий мир» (Санкт-Петербург)