«Дважды звал замуж»: в Новодвинске ревнивый мужчина обезглавил «королеву красоты»

На момент смерти Ольге было 33 года. Фото : соцсети

Для небольшого городка Новодвинск на севере Архангельской области смерть молодой мамы и победительны всероссийского конкурса красоты «Королева леса-2020» Ольги Шляминой стала настоящей трагедией. Ольгу убил ее возлюбленный – обезглавил, расчленил и разбросал части тела в лесу. Подробности жуткой истории – в материале «КП-Санкт-Петербург».

«ОН МНЕ СРАЗУ НЕ ПОНРАВИЛСЯ».

Все друзья и знакомые Ольги, опрошенные «Комсомолкой», вспоминают ее одинаково: как светлого и скромного человека, заботливую мать и просто яркую женщину. На ее страничке в соцсетях – идиллические фото катания на коньках, цветы и цитаты о счастье. Вот только личная жизнь у новодвинской «королевы красоты», судя по всему, не ладилась – В 33 года Ольга одна воспитывала сына, а семь лет назад впервые повстречала своего будущего убийцу.

Друзья описывают Ольгу как светлого и заботливого человека. Фото : соцсети

- Я не знаю, как они познакомились, - тихо вздыхает в разговоре с корреспондентом «КП» мама убитой Людмила. – Может быть, в кафе, может, у кого-то в гостях. Знаю только, что Володя (имя изменено – прим.ред.) мне сразу не понравился.

Что именно с ухажером ее дочери было не так, Людмила и сама не очень понимает. Просто впечатление он производил отталкивающее, да к тому же пользовался нехорошей славой в городе. Рассказы самой Ольги об отношениях с Владимиром материнской любви к нему также не способствовали.

- Она говорила, что он очень ревнивый и жадный, - вспоминает Людмила. – Называла его драчуном, рассказывала, что постоянно пытается его оградить, чтобы он не влез в какие-нибудь нехорошие истории. Я даже не хотела, чтобы он приезжал к нам домой. Да он и не рвался – я его практически не видела.

В первый раз Ольга и Владимир встречались три года. Точку в их отношениях поставил инцидент, случившийся в ночь на новый, 2017 год – Владимир ударил ее по лицу. Из-за чего, Людмила не знает, но гигантский фиолетовый синяк на скуле дочери помнит до сих пор.

- Я ей говорила – неужели ты и после этого будешь с ним встречаться? – продолжает она. – Может, хоть это заставит тебя понять, какой он на самом деле человек?

В 2020-м году Ольга стала победительницей всероссийского конкурса "Королева леса". Фото : соцсети

«НЕ ПОНИМАЮ, ЧТО ЕЕ РЯДОМ С НИМ ДЕРЖАЛО».

Вскоре после этого Ольга действительно на какое-то время рассталась с Владимиром: она устроилась на новую работу, где за ней начала ухаживать коллега старше ее на 12 лет. Расставание далось ей тяжело – Владимир упорно не хотел отпускать «возлюбленную», караулил ее в подъезде, наведывался домой к ее матери. Так продолжалось еще два года, а после этого и Ольга и ее коллега попали под сокращение. Коллега переехал жить в Крым, позвал ее с собой, но при этом заявил, что не будет воспитывать ее сына – десятилетнего мальчика по имени Иван (имя изменено – прим.ред.). После этого на горизонте снова возник Владимир.

- Я даже не знала, что они снова начали встречаться, - признается Людмила. – А когда узнала от знакомых – не поверила. Неужели такое возможно? Неужели они снова могли сойтись после того, что он сделал?

Как бы то ни было, отношения развивались. Зная, как ее мать относится к Владимиру, Ольга рассказывала о том, что происходит в ее личной жизни, неохотно и скупо. Правда, один раз все-таки не сдержалась и показала Людмиле смс-сообщения, которые «возлюбленный» отправлял ей после одной из ссор. По словам Людмилы, они практически сплошь состояли из трехэтажного мата, а к Ольге ее ухажер обращался не иначе как «мразь».

Эти отношения беспокоили не только Людмилу.

- Конечно, я всячески ее отговаривала, пыталась донести, что не стоит иметь с этим человеком никаких дел, - рассказывает подруга Ольги Оксана Ксюшина-Афанасенко. – Тут же все было понятно, как белый день. И Ольга вовсе не была дурочкой и прекрасно осознавала, что происходит. Но даже мы, рядом живущие люди, не смогли открыть ей глаза. Почему так? Я не знаю. Всегда есть какое-то «но».

Со своим убийцей женщина сходилась и расходилась. С ее слов, он был равнивым, жадным и агрессивным. Фото : соцсети

Временами Владимир вроде бы начинал вести себя нормально (например, он дважды звал Ольгу замуж – оба раза она отказалась – а на восьмое марта преподнес ее маме букет цветов. Но тоже не сам – передал через Ольгу), но потом снова срывался.

- Мы работали вместе в «Пятерочке» с декабря 2019 по май 2020, - вспоминает еще одна подруга убитой Наталья Следникова. – Оля жаловалась, что он ее постоянно бьет, кричит на ее ребенка, показывала синяки на руках. Это чудовищно просто – и то, что было, и то, чем все в итоге закончилось. Я не знаю, что ее рядом с ним держало, почему она не ушла. Может, так сильно любила.

«УДАРИЛ, НО УБИВАТЬ НЕ ХОТЕЛ»

20 марта Ольга пропала. Мама сначала искала ее сама, потом написала заявление в полицию. В рамках следственных действий опросили и Владимира. Следователь, вспоминает Людмила, признавался ей, что мужчина вел себя невероятно спокойно и холодно: он заявил, что Ольга действительно у него была, но потом уехала, а куда – он не знает. По настоянию матери полиция на следующей день наведалась к Владимиру домой. Там-то и вскрылась страшная правда.

- Мужчина признался, что ударил ее по голове, - рассказал «Комсомолке» источник, близкий к Следственному комитету по Архангельской области. – Убивать, с его слов, не хотел и не планировал. После того, как все случилось, он расчленил ее тело, вывез части в лесополосу и разбросал там, чтобы избавиться от улик.

В 2020-м году Ольга стала победительницей всероссийского конкурса "Королева леса". Фото : соцсети

Такой же линии поведения Владимир придерживается и сейчас – да, ударил, но убивать не хотел. Вчера мужчину отправили за решетку на два месяца. Впереди у него – огромное количество экспертиз, включая судебно-психиатрическую, и непосредственно суд. Против изувера возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ – «Убийство». Максимальное наказание – до пятнадцати лет тюрьмы.

- Я поверить не могу, что такое случилось, - чуть не плачет в трубку Людмила. – Оленька до этого несколько недель была в тяжелой депрессии. А тут нашла новую работу, сходила в парикмахерскую, на маникюр, преобразилась, глаза снова засияли… знаете, пятнадцати лет тут мало. Я хочу, чтобы он мучился. Я жалею, что у нас отменена смертная казнь.

Ольга лпропала 20 марта. Фото : соцсети

Десятилетний сын Ольги сейчас у Людмилы. О трагедии, случившейся с его мамой, он узнал из интернета.

- Я не знаю, что с ним будет, - признается Людмила. – Я пока не лезу к нему ни с какими расспросами. Он не замкнулся в себе, разговаривает, общается. Но что дальше – не представляю даже. Надеюсь, все как-нибудь обойдется.