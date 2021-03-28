Цена вопроса – миллионы долларов: Как музыканты «Кино» и родные Виктора Цоя вот уже больше 20 лет бьются за его «наследие»

Виктора Цоя давно нет с нами, но творчество его живет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередной скандал разразился на днях вокруг петербургской «рок»-тусовки. Независимый музыкальный лейбл Moroz Records, выпустивший с 1992 года более 700 альбомов самых разных исполнителей – от Аллы Пугачевой до группы «Ария» - подал в суд на наследников Виктора Цоя. У отца и сына легендарного музыканта потребовали не много не мало 13 с лишним миллионов рублей. «КП-Петербург» рассказывает подробности.

БИТВА ДЛИНОЙ В 30 ЛЕТ

Ситуация с иском к Александру и Роберту Цою на первый взгляд выглядит весьма странно. Особенно если учесть, что и та и другая сторона предпочитают хранить молчание и не вдаваться в подробности конфликта. Однако, как удалось выяснить «Комсомолке», этот иск – отголосок давнего противостояния, которое длится между Moroz Records и группой «Кино» вот уже почти 30 лет.

Александра Цоя весь год преследуют скандалы - сначала вокруг фильма Алеасея Учителя, теперь вокруг Moroz Records. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Дело в том, что Moroz Records управляет практически всеми правами на композиции Виктора Цоя и группы «Кино» где-то с начала-середины девяностых, - объясняет музыкант и звукорежиссер Алексей Вишня, когда-то тесно сотрудничавший с Виктором Цоем и его группой. – Эти права им передала вдова Вити, Марианна Цой. То есть, по сути, Moroz Records стали единоличными распорядителями музыкального наследия Виктора Цоя. А все остальные – музыканты «Кино», звукорежиссеры и прочие, прочие, прочие, задействованные в продюсировании песен и альбомов – оказались за бортом.

ОТ МАЙДАНОВА ДО ГАГАРИНОЙ

Moroz Records, по словам Вишни, на песнях Виктора Цоя и «Кино» сидели крепко и получали с этого неплохие прибыли. Так, утверждает музыкант, именно они занимались тем, что отчуждали права на оригинальные композиции разным поп-исполнителям.

- Скажем, Денис Майданов поет «Группу крови» в «Октябрьском», - приводит пример Вишня. – Или Полина Гагарина исполняет «Кукушку». Все это делалось с ведома и по разрешению Moroz Records. Разрешению возмездному, конечно – в зависимости от калибра артиста право исполнить какую-нибудь из композиций «Кино» могло стоит ему от 150 000 до 300 000 рублей. Часть этой суммы отправлялась наследникам – сначала Марианне, когда она была жива, потом Саше и Роберту Максимовичу – часть оставалась у Moroz Records.

Конечно, такая ситуация сильно не нравилась как самим музыкантам «Кино», так и фанатам творчества Виктора Цоя. Дважды бывшие коллеги Цоя ходили в суд: один раз, в 2001, они подавали иск непосредственно к его родителям и вдове, второй раз, в 2003, уже к Moroz Records. Оба иска провалились.

По словам сведущих людей, права лейблу отдала вдова Виктора Цоя вскоре после его гибели. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я очень хорошо помню, как отчуждались права, - вспоминает звукорежиссер и музыкальный продюсер Андрей Тропилло, на студии которого записывались все альбомы «Кино». – После гибели Вити Марьяша (Марианна Цой – прим.ред.) пришла ко мне и попросила не брать с нее денег, потому что они очень нужный ей, чтобы поднимать сына. А потом, когда я согласился – быстро сошлась с Moroz Records и переписала все права на них. Я понимал, что это неправильно, что это воровство какое-то происходит, но молчал, потому что вошел в ее положение. А дальше начался форменный мрак. Я, например, уверен, что Moroz Records всегда сильно занижали показатели продаж. И что реальное количество проданных ими пластинок, кассет, дисков и бог весть чего еще с песнями Виктора Цоя в разы выше, чем их официальные тиражи. Сама Марьяша, например, заявляла, что ей выплачивают проценты в том числе с «черных тиражей». Соответственно мало того, что они подписали грабительский договор, так еще и Марьяша, а потом и Саша с Робертом Максимовичем все это время недополучали причитающиеся им гонорары.

Первый скандал, связанный с имененем легендарного музыканта, случился в 2020 году - вокруг фильма Алексея Учителя "Цой". Фото: Олег ЗОЛОТО

Сколько именно Moroz Records заплатило наследникам Виктора Цоя за эти годы, неизвестно. По словам Алексея Вишни, речь идет о миллионах долларов – и это не считая средств, затраченных лейблом на, собственно, издание альбомов и прочего. Поэтому неудивительно, что когда права все же удалось изъять – это случилось в 2018 году – лейбл стерпеть это просто так не смог.

- Логика у них такая, - продолжает Андрей Тропилло. – «Если договор был незаконным, то верните нам все, что мы вам заплатили». Но они упускают важный факт: если договор изначально был незаконным, то вся их «продукция», которая выпускалась за эти голы, оказывается контрфактной. На месте наследников Цоя я бы смело пошел и подал встречный иск, где потребовал бы компенсировать не только материальный ущерб от недополученных гонораров, но и моральный вред. И просил бы миллионов 100, не меньше.

В самой компании Moroz Records детали конфликта «Комсомолке» сообщать отказались, сославшись на прямой запрет руководства. Однако пояснили, что иск был подан из-за того, что договор с наследниками Цоя эти самые наследники разорвали досрочно – при том, что деньги им были выплачены полностью. Пока что иск находится на рассмотрении, первое слушание по нему еще не назначено. Мы следим за развитием событий.

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