Отец Цоя прокомментировал требование вернуть 13 млн рублей за права на песни музыканта

От наследников Виктора Цоя могут потребовать 13 миллионов рублей за права на песни музыканта. Фото: Олег ЗОЛОТО

От наследников основателя легендарной рок-группы «Кино» могут потребовать 13 миллионов рублей. В пятницу, 26 марта, в ряде СМИ появилась информация о том, что один из музыкальных лейблов обратился в суд на двух законных наследников Виктора Цоя – его сына Александра и отца Роберта – с требованием вернуть круглую сумму за права на его песни. Однако сами наследники пока не получали никаких исков. Об этом «КП-Петербург» рассказал отец легендарного музыканта Роберт Цой.

– Я ни о каких исках не слышал, ничего не получал. Впервые слышу сейчас от вас. Саша мне тоже ничего не рассказывал. Слухи какие-то, – отметил Роберт Цой.

Кроме того, не знает о судебном споре музыкального лейбла и сын покойного рокера, 35-летний музыкант Александр Цой.

– Мы в настоящий момент никаких документов не получали, в любом случае этот вопрос находится в компетенции юристов. Они займутся делопроизводством, если этот иск действительно имеет место, – рассказала «КП-Петербург» представитель Александра Цоя Софья Михайлова-Микулинская.

Сын Виктора Цоя Александр не получал пока никаких исков. Фото: Никита СКОПИН

Отметим, что в 2011 году музыкальный лейбл и наследники Виктора Цоя подписали контракт о выплате отчислений за использование его песен. Однако спустя несколько лет семья музыканта решила увеличить сумму, обратившись в суд. В итоге контракт был расторгнут, что и могло послужить поводом для встречного иска и желанием лейбла вернуть деньги. Оперативный комментарий от музыкальной компании получить не удалось.

Напомним, что в 2020 году сын Виктора Цоя подал в суд на режиссера Алексея Учителя из-за снятого им фильма о легендарном музыканте.

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