Смольный получит право штрафовать и эвакуировать за неправильную парковку

Наказывать на неправильную парковку будут чиновники Смольного. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга договорились с МВД и с середины лета 2021 года получат право наказывать водителей, оставивших авто по знаком «Стоянка запрещена». Соглашение о передаче полномочий вступает в силу с 29 июня.

- Правительству Санкт-Петербурга передаются полномочия по составлению протоколов и рассмотрению административных дел за нарушение правил остановки и стоянки, а также задержанию транспортных средств (эвакуация), - сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о статье Кодекса об административных правонарушениях 12.16 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» в пункте 5 «совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге», что грозит нарушителю штрафом в 3000 рублей.

При этом машину могут эвакуировать. За «услугу» возьмут дополнительные деньги, и немалые. Еще раз отметим, что речь не о платных парковках, а о всех улицах города в принципе.

И если раньше за кривой парковкой следила полиция, то теперь полномочия наказывать водителей переданы в Комитет по транспорту. Именно его чиновники будут оформлять протоколы и эвакуировать машины. Причем рассматривать дела и назначать штрафы также будут в комитете.

В Смольном отмечают, что целью передачи полномочий было «повышение уровня соблюдения гражданами правил остановки и стоянки транспортных средств». Другими словами, власти города надеются сократить число нарушителей за счет интенсивного наказания, на что у ГИБДД не хватало ресурсов.

Это должно улучшить ситуацию на дорогах (как в случае с двойной и тройной парковкой на полосах движения у ТЦ), а также помочь коммунальным службам при уборке улиц.

Напомним, что ранее Смольный получил право наказывать за неоплаченную стоянку на платных парковках, благодаря чему они, наконец, заработали.