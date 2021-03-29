Какие исторические здания в Санкт-Петербурге отреставрируют в 2021 году

Масштабную программу реставрации памятников архитектуры в Санкт-Петербурге выполняет КГИОП. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург будущего - это не только умный, высокотехнологичный и здоровый город. Это город, в котором любят и ценят историческое наследие, заботятся о нем. Охраняют и оберегают старинные здания, реставрируют их. И не так, чтобы получился новодел, а стараясь восстановить даже утраченные элементы по фотографиям или описаниям.

Масштабную программу реставрации памятников архитектуры в Санкт-Петербурге выполняет КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. На 2021 год в план включено более 60 объектов и потратят на это порядка 2 миллиардов рублей. Пандемия не помешала: финансирование удалось сохранить на уровне прошлого года.

Количество памятников в Петербурге.

- Несмотря на трудности, город будет продолжать реставрацию исторических зданий, - подчеркивает губернатор Александр Беглов. - Петербургская реставраторская школа обладает большим опытом. Все работы и должны проводиться на высоком качественном уровне.

Конечно, все это не делается быстро, поэтому в перечне не только новые объекты, но и те, где работы ведут уже давно и продолжат это делать. Рассказываем, какие значимые для города объекты приведут в порядок, а также говорим о других способах сохранения культурного наследия.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛАВРА:

Когда-то здесь была духовная семинария, затем жилье, потом - лаборатории. Фото: КГИОП

Памятник русского барокко Семинарский корпус

Реставрационные работы в лавре идут не первый год. С 2015-го здесь восстановили Митрополичий сад, в прошлом году завершили длительную реставрацию двухсотметровой стены между Никольским кладбищем и восточным двором лавры. Ее тогда фактически спасли от разрушения.

Теперь Семинарский корпус. Памятник русского барокко XVIII века считается даже не региональным, а федеральным наследием. Его построили во второй половине 50-х годов по проекту архитектора Михаила Расторгуева. До революции здесь размещалась духовная семинария, после корпус отдали под жилье, а затем под лаборатории.

- Наши специалисты обследовали памятник архитектуры в 2019 году, - рассказали в пресс-службе КГИОП. - Из неприятного, выяснилось, что повреждена гидроизоляция и отделка нижней части фасадов постоянно мокнет и разрушается. В ходе реставрации специалисты должны будут по всему периметру выполнить отвод воды от здания. Кроме того, штукатурная отделка стен местами утрачена до кирпичной кладки.

В общем, корпус ждет полная реставрация фасадов с лепным декором, известнякового цоколя, фундаментов и южных ворот. В планах восстановить исторические деревянные оконные рамы и двери. На ремонтно-реставрационные работы потратят 78,6 миллиона рублей.

Завершить реставрацию обещают к 1 сентября. Успеть вовремя принципиально важно: Петербург станет центром торжеств, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

- Александро-Невская лавра встретит гостей обновленной, - пообещал Александр Беглов.

Кроме того, в этом году планируют выполнить текущий ремонт фасадов старейшего сохранившегося храма Петербурга - церкви Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей, а также отреставрировать ворота восточного двора.

НИКОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ СОБОР:

Издалека собор смотрится шикарно, но вблизи видно, что его состояние оставляет желать лучшего. Фото: КГИОП

Разрушающаяся колокольня

Последний раз колокольню реставрировали 42 года назад, и нынешнее состояние одного из символов и высотной доминанты исторического центра Санкт-Петербурга вызывает серьезную тревогу у специалистов. Осыпаются штукатурка и краска, местами эти прорехи пытались залепить цементными растворами, элементы перекрытий сгнили, на крыльце разрушаются камни.

- Необходимо перебрать элементы перекрытий, а также кладку камней крыльца - перечисляют в КГИОП. - Привести в порядок деревянный фонарь колокольни - его деревянные части рассыхаются и растрескиваются. Почистить лепной декор фасада: капители колонн, головки херувимов, лепной орнамент - все это очень загрязнено. Факелы-светильники на фасадах в разной степени сохранности. Покрытия купола и главки в плохом состоянии и не защищают фасады от осадков. Слой масляного золочения утончился до металла основы, на самом куполе есть вмятины.

Реставрация колокольни начнется уже этой весной.

Сумма государственного контракта на эти работы составит 113,7 миллиона рублей.

- Никольский собор - первый из морских соборов России. Его прихожанами исторически были моряки. И сегодня в храме бережно хранят память о героях, не вернувшихся к родным причалам, молятся о тех, кто сейчас несет трудную флотскую службу, - рассказал губернатор.

Напомним, колокольню построили в 1758 году. Никольский морской собор не закрывался ни после Октябрьской революции, ни в годы войны. В блокаду в нем ежедневно проводили богослужения.

ОРЛОВСКИЙ ПАРК В СТРЕЛЬНЕ:

Когда-то эту красоту строили для графа Алексея Орлова, но затем все пришло в запустение. Фото: КГИОП

Готический колодец с историей

Он давно не действует и разрушается, но является памятником архитектуры - частью дачи Орлова, объекта культурного наследия федерального значения. В этом году колодец планируют восстановить.

А ведь когда-то здесь были красивейшие места - дворец и парк в неоготическом стиле создали в 30-х годах XIX века для графа Алексея Орлова, приближенного императора Николая I. Без ложной скромности, дача была одной из самых красивых в окрестностях Петербурга.

Но фашистские бомбы не выбирали куда падать. Во время Великой Отечественной войны разрушено было все, кроме башни-руины, которая была главным украшением парка, и колодца.

В 50-е восстановили домик привратника и готические ворота, пять лет назад по программе КГИОП отреставрировали башню. Наконец-то настала и очередь колодца. Его состояние плачевно: полностью утрачены два верхних яруса, две из восьми плит гранитного барьера, кончик шпиля чугунного столба. Сама чугунная колонка деформирована и наклонена.

Скажем сразу: восстанавливать систему, которая подводит к колодцу воду, не планируют. Он останется памятником архитектуры, но действующим не будет.

- Проектом предусмотрена реставрация надземных и подземных элементов колодца с максимально возможным сохранением подлинных исторических конструкций, - пояснили в Смольном. - Утраты будут восполнены на основании иконографических материалов и натурных исследований.

При этом шахту все равно планируют очистить от ила и организовать водоотведение. Это нужно для сохранения памятника на долгие годы.

ТРОИЦКИЙ СОБОР:

Накладные звезды восстановят по историческим материалам. Фото: КГИОП

Часовня в память о спасении императорской семьи

Это завершающий этап восстановления ансамбля Троицкого собора на Измайловском проспекте и одна из самых крупных и серьезных реставрационных историй в Петербурге. Реставрировать Троицкий собор начали еще в 1995 году, спустя пять лет после того как его вернули церкви. Все эти годы храм был действующим.

- Если бы не события 2006 года, когда сгорел большой купол собора, реставрация закончилась бы быстрее, - напоминают в пресс-службе КГИОП. - На ликвидацию последствий пожара ушло почти десять лет: пять из них воссоздавали купол, еще пять - сам собор.

В 2017-м вышли на финишную прямую - благоустроили сад, полностью восстановив историческую планировку. И вот теперь часовня. В 1895 году ее возвели на углу у собора в память о спасении императорской семьи в железнодорожной катастрофе - покушении в Японии.

Построили часовню на пожертвования и выполнили в том же стиле ампир, что и Измайловский собор. Купол выкрасили в голубой цвет и украсили золотыми звездами. Сейчас задача реставраторов - вернуть часовне былое величие. Накладные звезды восстановят по историческим материалам, дубовые двери и оконные рамы тоже воссоздадут. А еще будет много работ по расчистке декора, укреплению стен и восстановлению кирпичной кладки. На эти работы из бюджета Санкт-Петербурга выделено 18,3 миллиона рублей.

ДОМ С КОЛОННАМИ НА СУВОРОВСКОМ:

Сейчас ищут подрядчика, который займется восстановлением этого здания. Фото: КГИОП

Бывшая академия, госпиталь и институт

Монументальный величественный дом с колоннами на Суворовском, 50-52, изначально проектировалось под Академию легкой промышленности, однако всего через несколько лет после открытия заведение упразднили. Началась война, здание отдали под госпиталь.

Во время вражеского налета 19 сентября 1941 года в него попал снаряд. Начался большой пожар, много людей погибло - это был один из первых таких массовых случаев. Уже потом, много лет спустя, стало ясно: ориентиром для фашистов служил красный крест на крыше. Он должен был защищать лечебные заведения, а вышло наоборот.

«Светлой памяти раненых, больных и медицинского персонала эвакогоспиталя, трагически погибших в этом здании 19 сентября 1941 года во время налета вражеской авиации» - таков текст на мемориальной доске, которая размещена на фасаде здания с 1995 года.

В середине 50-х в доме обосновался судостроительный научно-исследовательский институт. А два года назад здание признали памятником регионального значения.

- Его история связана с деятельностью организаций, которые внесли большой вклад в развитие отечественного подводного и надводного флотов, в укрепление обороноспособности нашей страны на протяжении нескольких десятилетий, - рассказывали тогда в Смольном.

В 2021-м здание собираются отреставрировать. Во время его осмотра специалисты обнаружили множество дефектов: части элементов нет, камень во многих местах скололся, есть трещины разной глубины, «мокрые» следы. В общем, следы разрушения.

- Сейчас проводится конкурс на определение подрядной организации, которая займется реставрацией, - пояснили в КГИОП.

РУБЛЬ ЗА МЕТР

Рассказывая о реставрации памятников архитектуры, объектов культурного наследия, нельзя обойти стороной программу, которая работает в Петербурге вот уже третий год. В 2018-м депутаты приняли закон, который разработали Комитет имущественных отношений и Комитет по охране памятников. За основу приняли опыт Москвы, где по такой схеме работали к тому моменту уже пять лет.

О чем идет речь. Объекты культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном (читайте, очень плохом) состоянии отдают в аренду на сорок девять лет за весьма символическую плату - один рубль за квадратный метр в год. Правда, при этом инвестор берет на себя ряд обязательств. Так, он должен максимум в течение семи лет полностью привести в порядок памятник, то есть выполнить все ремонтно-реставрационные работы. И в этот период аренду он платит по рыночной ставке. «Льготная» стоимость найма начинает действовать только после того, как работы будут выполнены.

Первый такой договор аренды удалось заключить осенью 2019 года на здание библиотеки Колобовых на Большой Зелениной улице. Оно стояло заброшенным с 1990-х и находилось в аварийном состоянии.

Согласование и реставрация заняли вместо семи отведенных на то лет, чуть более года. Инвестор даже восстановил утраченный лепной декор. Прошлой осенью КГИОП принял выполненные работы.

- Первый сданный объект показывает, что программа может успешно работать, - уверен председатель комитета Сергей Макаров.

В конце прошлого года нашли своих арендаторов деревянный загородный дом дворянина Людомира Змигродского, а также дача Кочкина в Сестрорецке. Программа продолжается.

- Город многое делает для сохранения культурно-исторического наследия, но и бизнес-структуры не должны оставаться равнодушными к нашим памятникам, - сообщает губернатор Александр Беглов. - Уже можно говорить о том, что программа «Рубль за метр» интересна инвесторам.

В 2021 году город подготовил к торгам еще четыре памятника. Это дом Челищева на Вознесенском проспекте, жилой дом Степанова на улице Константина Заслонова, дом Полевой в Ломоносове. Ждет реставрации и заброшенный павильон «Царский вокзал» в Пушкине. Его законсервировали еще в 2017-м. Здание не используется уже почти полвека, с тех пор как его расселили в 70-х. А ведь когда-то сюда прибывали императорские поезда, а в Первую мировую отсюда доставляли раненых в госпиталь.

Где продолжаются работы.

Кроме того, в 2021 году закончится реставрация памятника императору Николаю I (Исаакиевская площадь).

КСТАТИ

Петропавловка ждет мастеров

В самом сердце Петербурга обновят Нарышкин бастион и Иоанновский равелин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Масштабная реставрация, пожалуй, чуть ли не впервые в жизни ждет и Петропавловскую крепость. Сроки пока обозначить трудно, но сделать это надо в ближайшее время.

Сейчас основная задача - найти средства на реставрацию трех аварийных участков гранитного фасада. Это Государев и Нарышкин бастионы, Иоанновский равелин, а также двадцать казематов Екатерининской куртины. По словам директора Музея истории Петербурга Владимира Кириллова, на работы потребуется порядка миллиарда рублей. Среди прочего придется восстанавливать железные опоры, кирпичную кладку (ее разрушение видно уже невооруженным глазом), а также укреплять фундамент.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Нужно начинать со зданий, которые стоят бесхозными»

Алексей КОВАЛЕВ, научный сотрудник Института археологии РАН, член постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам и постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутат:

- Начнем с того, что 2 миллиарда на 2021 года выделены на реставрационные работы только по линии КГИОП. Сумма эта, к сожалению, не увеличивается уже много лет. Но при этом есть объекты культурного наследия, на которые средства выделяются по другим ведомствам. То есть по факту денег больше.

Однако и этого, на мой взгляд, мало. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, чтобы город не ветшал, нужно раза в четыре больше средств. И в первую очередь приводить в порядок не парадные объекты - понятно, что они на виду, престижны, привлекательны для туристов, и так далее. Начинать нужно с тех зданий, которые стоят бесхозными, разрушающимися. Их можно сдать в аренду, но сначала нужно провести противоаварийные работы, привести в порядок.

Что касается программы «Рубль за метр», она действительно неплохая. Но есть свои нюансы, например, здание нельзя оформить в собственность - только в аренду. Поэтому нужно рассматривать и другие варианты. Может быть, провести не аукцион, а конкурс: поставить условие - привести в порядок объект за два-три года. И только после выполнения обязательства передавать в собственность.

Чего точно нельзя делать, идти по пути, по которому пошли другие регионы, и пересматривать в сторону уменьшения перечни объектов культурного наследия. Я считаю, что это практика, которая ни к чему хорошему не приведет.