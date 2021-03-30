Клещи проснулись: Роспотребнадзор назвал самые опасные районы Петербурга

Роспотребнадзор предупреждает о начале "сезона клещей". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Петербург пришла климатическая весна, на улице потеплело, а значит от зимней спячки проснулась и всякая живность. В том числе клещи. О болезнях, которые несут «кровососы» и самых опасных районах города рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

- В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом регистрируется на многих территориях России, где имеются основные его переносчики – клещи. Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы. В Санкт-Петербурге эндемичными в отношении клещевого вирусного энцефалита остаются шесть районов: Колпинский, Красносельский, Курортный, Петродворцовый, Приморский, Пушкинский, - сообщает пресс-служба управления.

Кроме энцефалита, уберечься от которого поможет прививка - ее в Роспотребнадзоре настоятельно советуют сделать всем дачникам, любителям прогулок на природе и т.д., клещи также переносят и другие виды заболеваний. В том числе клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека. И если последние два диагноза не столь распространены, то энцефалитом и боррелиозом люди заражаются каждый год.

Специалисты советуют, что делать, чтобы избежать беды. Фото: 78.rospotrebnadzor.ru

- В 2020 году в медицинские организации Санкт-Петербурга обратилось 14 138 человек, в том числе 2 776 детей до 17 лет, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Чуть больше половины пострадали от клещей на территории Ленинградской области, а остальных покусали в городе. Нападения клещей отмечены в 14 районах, в основном в Курортном, Пушкинском, Приморском, Красногвардейском, Выборгском, Колпинском и Красносельском.

Энцефалитом заболели 35 петербуржцев, в том числе пятеро детей и подростков (по счастью, без летальных исходов), а боррелиоз выявлен у 127 взрослых и 36 детей до 14 лет.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что заразиться можно даже через сырое молоко, если животное раньше успел укусить клещ. Специалисты советуют тщательно одеваться при походах в лес и на природу, использовать репелленты от клещей и внимательно осматривать себя по возвращении домой.