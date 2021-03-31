Кофеин и гормоны выше нормы: В Финском заливе в Репино и Зеленогорске зреет экологическая катастрофа

Грязные стоки поступают в залив из кафе, санаториев и частных коттеджей Фото: Олег ЗОЛОТО

«Нет ничего хуже моющих средств»

Курортный район с живописной природой и фантастическими видами на Финский залив уже нельзя назвать таким уж курортным. В окрестностях Репино и Зеленогорска эксперты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН выявили серьезные экологические проблемы. Все дело в том, что акватория залива в этом месте сильно загрязнена. В воде обнаружили повышенное количество кофеина, гормонов и обезболивающих веществ. А это означает, что в залив активно сбрасываются бытовые стоки.

- Все эти вещества давно находятся в водоемах всех стран, просто раньше на них не обращали внимания. А сейчас, когда появилась техника, способная их выявить, обратили, - поясняет «КП» в Петербурге» доктор технических наук, заведующий лабораторией биоэлектронных методов геоэкологического мониторинга СПб ФИЦ РАН Сергей Холодкевич. – Но все же нет ничего хуже моющих средств. Они наносят наибольший вред. Они разрушают мембрану и попадают в организмы водных животных. А это влияет на состояние их здоровья. Сейчас, например, сильно ухудшилось здоровье моллюсков, проживающих в этих местах.

По словам ученого, экологическая функция этих моллюсков – очищать воду в Финском заливе. Но сейчас, когда в их крохотных организмах произошли изменения, они не могут выполнять свою работу. А случилось это из-за того, что в течение долгих лет из санаториев, заведений общепита и дорогих коттеджей, которые решили не тратиться на очистку стоков, все отходы направлялись аккурат в воду.

В воде ученые нашли превышение гормонов, кофеина и обезболивающих веществ. Но самыми опасными являются моющие средства Фото: Олег ЗОЛОТО

- Пока экологической катастрофы нет, есть очень важная проблема. И вопрос с очисткой уже нужно решать, - подчеркивает Холодкевич. – Один из вариантов – это канализировать все сточные воды и направить их на северную станцию аэрации. Это существенно поможет исправить ситуацию.

Экосистема не погибнет

Однако такие решения принимаются не за один день, а реализуются – тем более. Обнадеживает лишь то, что, по словам ученого, у экосистемы Финского залива есть все шансы выжить и продержаться до этого дня. Ну а пока Сергей Холодкевич и его коллеги планируют познакомить со своим исследованием все профильные ведомства.

- Мы хотим в первую очередь обратиться в Росприроднадзор и рассказать им о новом методе оценки здоровья водных моллюсков, - говорит ученый. – Его мы разработали в своей лаборатории. Суть его такова, что мы чуть изменяем среду, в которой обитает организм и засекаем время, за которое он к ней приспособится. Чем быстрее это произойдет, тем моллюск здоровее. Я думаю, этот метод даст коллегам много новой информации.

Кок отмечает Сергей Холодкевич, больше всего акватория Финского залива загрязнена в Репино и Зеленогорске. В Сестрорецке же состояние воды в разы лучше. Но даже несмотря на это, в последние годы Роспотребнадзор не рекомендует жителям купаться ни на одном пляже Курортного района. Все они признаны непригодными для этого.

ОФИЦИАЛЬНО

Как заявили в администрации Курортного района, экологическая проблема находится на контроле у местных властей. Уже завершается строительство очистных сооружений в поселке Молодежный.

Уже не первый год Роспотребнадзор не рекомендует купаться ни на одном пляже в Курортном районе Фото: Олег ЗОЛОТО

- Больше года назад была решена многолетняя проблема поселка Молодежный – были реконструированы канализационные очистные сооружения, которые достались городу и Водоканалу как печальное наследие 90-х. Они практически не очищали стоки в залив. Сегодня новые КОС работают в тестовом режиме, необходимом для оценки объемов будущего развития поселков, - подчеркнули в муниципалитете.

Сообщается, что обновленная станция будет очищать более 20 тысяч кубометров воды в сутки. Когда она заработает на полную мощность, пока не говорится.