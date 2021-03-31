Петербургские котики -явление уникальное. Они защищают Эрмитаж, располагаются на памятных монументах и известных картинах. Некоторые хвостатые настолько популярны, что о них знает практически каждый горожанин, а туристы мечтают с ними познакомиться. Взять, к примеру, кота Ахилла - официального оракула чемпионата мира по футболу 2018 года, или роскошного Рыжика - завсегдатая легендарной пышечной на Большой Конюшенной улице. О том, что в Северной столице к котофеям особое отношение, говорят и различные памятники. Самые известные из них - кот Елисей и кошка Василиса на Малой Садовой, котенок Фунтик на улице Якубовича и Тишка Матроскина на улице Марата.«Комсомольская правда» тоже обожает котиков, поэтому мы решили выбрать самого яркого мурлыку, который станет визитной карточкой города, ну или, как мы называем, котовизиткой Петербурга. Победители получат полезные призы - корма «ZooRing» супер-премиум-качества.Генеральный партнер фотоконкурса «Котовизитка Петербурга - 2021» - компания «ВсемМиром», российский производитель кормов для кошек и собак супер-премиум-качества. Компания работает на зоорынке уже более двадцати лет. Под собственной торговой маркой ZooRing фирма производит корма, к созданию которых привлекает ведущих ветеринаров и диетологов.Экологически чистые корма ZooRing содержат OMEGA 6:3 (рыбии жир лосося), высококачественные протеины (мясо, рыба), сбалансированныи комплекс витаминов и минеральных веществ, минимум злаковых. Продукция не содержит ГМО, сою, химические ароматизаторы и красители.Продукция компании «ВсемМиром» предназначена для тех, кто заботится о здоровье своих питомцев, кому важны их внешний вид, здоровье, настроение.КАКИЕ ПРИЗЫ МОЖНО ВЫИГРАТЬ?Главный приз - 30 кг корма Zooring для кошек. Призы поделят три участника, чьи коты наберут наибольшее число лайков!Дополнительный приз для победителей в специальных номинациях -брендированные подарки от ZooRing.Специальные номинации:1. «Визитный котик Петербурга»2. «Кот - символ петербургского искусства»3. «Главный любимец горожан».КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?- Сделайте фотографию своего любимого котика (живого пушистика или хвостатого с памятника/картины).- Загрузите фотографию на страницу конкурса с 1 по 18 апреля 2021 года.- Чтобы повысить шанс на победу, напишите короткий рассказ, почему этот котик достоин стать визитной карточкой города.- Расскажите о конкурсе и поделитесь ссылкой в своих социальных сетях. Чем больше друзей и знакомых за вас проголосует - тем ближе победа.- Ждите подведения итогов и верьте в успех!Внимание!Организаторы конкурса внимательно следят за ходом голосования и оставляют за собой право в случае технических злоупотреблений удалять голоса, имеющие признаки накрутки, в экстренных ситуациях и при наличии жалоб принимать решение о сокращении или продлении сроков голосования либо о его досрочном прекращении, а также об изменении механики определения победителей.