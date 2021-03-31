Живые цветы, памятный знак и сотни неравнодушных горожан

Памятный знак с православным символом, созданный президентом Благотворительного фонда Грачья Погосяном и архитектором Александрой Манохиной. Фото: Анжелика Садовская.

2021 год несет в себе сразу три памятные даты, неразрывно связанные с личностью Павла I: 220 лет со дня гибели императора, 225 лет с начала его правления и 300 лет со дня провозглашения Российской империи. 24 марта, в день трагической гибели правителя, в Петербурге прошло сразу несколько памятных мероприятий.

Люди помнят

Император Павел I похоронен в Петропавловском соборе, и его могила - одна из немногих, на которой всегда можно увидеть живые цветы. Неравнодушные люди приносят их до сих пор, а это значит, что память о великом правителе живет.

В 2021 году в день, когда с момента гибели императора прошло 220 лет, состоялось торжественное возложение цветов к могиле императора-мученика, а также к могилам Петра I и Екатерины II - в знак памяти о 300-летии со дня провозглашения Российской империи.

Петербуржцы приносили живые цветы к памятнику императору во внутреннем дворе Михайловского замка. Почтить память пришли горожане всех возрастов: школьники, студенты, их мамы и папы и даже ветераны Великой Отечественной войны.

Кроме этого события, на глазах у сотен неравнодушных горожан состоялась торжественная церемония передачи памятного знака с православным символом - он будет установлен на месте гибели императора в Михайловском замке после окончания реконструкции исторических помещений.

- Мы рады видеть такое количество гостей в стенах Михайловского замка, - открыла церемонию заведующая музеем Людмила Куренкова. - В истории нам пытались представить Павла Петровича как человека образованного, но умственно неполноценного. Много ходило анекдотов по этому поводу, карикатур, но история все расставила по своим местам. Пожалуй, ни один из императоров не имеет столько памятников, как Павел Петрович: Гатчина, Павловск, Мальтийская капелла, Михайловский замок. 220 лет назад в его опочивальне случилась трагедия - Павла I лишили престола и жизни. Тем не менее память о нем сохранилась, ведь он стремился к справедливости и правосудию. В этом году в замке начинается масштабная реставрация. Надеемся, к 2024-му работы будут завершены и посетители смогут увидеть это историческое место.

Ряд памятных мероприятий и торжественную передачу монумента предложил организовать Благотворительный фонд Грачьи Погосяна совместно с «Павловской гимназией» № 209. Эта инициатива поддержана руководством Русского музея.

Грачья Погосян и Дмитрий Ефимов возлагают цветы на могилу Павла I. Фото: Анжелика Садовская.

Важные мысли

Разговоры о том, как увековечить память самого загадочного императора, возникают регулярно. Эту тему обсуждали и за круглым столом в пресс-центре «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». Экспертами выступили заведующая филиалом Русского музея «Михайловский замок» Людмила Куренкова и хранитель его истории Владимир Пучков, ученый секретарь музея-заповедника «Павловск» Людмила Коваль, служитель собора Владимирской Иконы Божией Матери Александр Прокофьев, автор книги «Тайна трех государей» Дмитрий Миропольский, директор «Павловской гимназии» № 209 Дмитрий Ефимов и президент одноименного Благотворительного фонда Грачья Погосян.

По итогам заседания был принят ряд инициатив, реализация которых требует длительного времени. Но как увековечить память об императоре сейчас, когда со дня его мученической гибели, 24 марта, прошло ровно 220 лет, предложил петербургский меценат Грачья Погосян.

- В начале года Дмитрий Георгиевич Ефимов обратился ко мне с предложением рассмотреть вопрос об увековечивании памяти о Павле I на месте его гибели, в Михайловском замке, - рассказал участникам круглого стола Грачья Погосян. - Я не мог остаться равнодушным и, изучив вопрос, готов представить вашему вниманию архитектурный проект памятного знака с православным символом.

Проект, представленный Погосяном, выполнен в том же стиле, что и храм, который построен на месте гибели императора. Он представляет собой вертикальную деревянную конструкцию, декорированную треугольным фронтоном на двух колоннах и украшенную балясинами. В центральной части расположен православный символ и памятная надпись, выгравированная на латунной табличке. Автор работы - архитектор Александра Манохина.

Памятный знак уже согласован с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. Святейший благословил с одним условием: «при согласии властей города и руководителя музея». Но, как сообщил директор Русского музея Владимир Гусев, в настоящее время на месте гибели императора запланирована масштабная реставрация и вернуться к вопросу установки памятного знака можно будет только после ее завершения. Тогда было принято решение: на время реставрации памятный знак передать на хранение «Павловской гимназии» № 209.

- Мы очень благодарны фонду Грачьи Мисаковича, - публично поблагодарил мецената Дмитрий Ефимов. - Мы присутствуем не просто при историческом событии: такого чествования Павла I за последние 170 лет в нашей стране просто не проводилось. Хочется, чтобы ученики нашей гимназии и других учебных заведений запомнили этот день и укрепились фразами великого государя, например, такой: «Я желаю быть ненавидимым за правое дело, нежели любимым за дело неправое».

Заведующая филиалом Русского музея «Михайловский замок» Людмила Куренкова. Фото: Анжелика Садовская.

Благие дела

К полудню памятник Павлу I был украшен живыми цветами и корзинами белых и алых роз, а во внутреннем храме Михайловского замка состоялась панихида по усопшему. Богослужение провел настоятель храма Архистратига Михаила отец Олег. К сожалению, ввиду имеющихся ограничений посетить службу смогли лишь сорок человек.

- Петербург многонациональный город, и наши предки - отцы, дедушки - в годы Великой Отечественной войны показали любовь и преданность Ленинграду своими подвигами. А чем наше поколение может показать свою любовь? Сохранением памяти о событиях и героях прошлого. Мы можем сберечь историю своими добрыми делами. Показать, что мы - дети тех людей, которые были преданы Петербургу, - помним об их подвигах. Я выражаю огромную благодарность всем, кто присутствовал здесь, а также тем, кто поддержал инициативу и оказал поддержку в организации мероприятий, - сказал Грачья Погосян.

Увековечение памяти императора Павла I - один из многих проектов петербургского мецената Грачьи Погосяна. По его инициативе и на его личные средства установлено, восстановлено и отреставрировано более двухсот объектов культурного, духовного и исторического значения. Порядка восьмидесяти из них имеет непосредственное отношение к ленинградской земле. Также при поддержке мецената изданы десятки книг и выпущены документальные фильмы.

В 2013 году Благотворительный фонд Грачьи Погосяна воссоздал памятник Петру I в Кировске, разрушенный во время Великой Отечественной войны. Четырьмя годами позднее на Литераторских мостках Волковского кладбища открыл отреставрированный памятник прославленному юристу XIX века Анатолию Кони, затем на том же кладбище воссоздал монумент юристу-международнику Федору Мартенсу. В 2019-м провел реставрацию на могиле знаменитого врача-протезиста Германа Альбрехта, а к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского отремонтировал памятник на месте захоронения писателя в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры. В 2016 году прошел конкурс «Мы - дети Галактики!», в котором участвовало более двух тысяч детей со всех регионов России.

Церемония во внутреннем дворике Михайловского замка. Фото: Анжелика Садовская.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Память нужна живым

Важнейшее направление фонда Грачьи Погосяна - увековечение памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. В 2016 году на железнодорожной станции в городе Тихвине установили четырехметровую стелу с мозаичным панно, посвященную памяти ленинградских детей, погибших во время эвакуации под ударом фашистской авиации. Также был отреставрирован памятник на месте их захоронения в Тихвине. Спустя два года усилиями фонда в Петербурге в сквере Блокадников на площади Мужества появился долгожданный монумент «Мужеству ленинградцев, отстоявших свой город». Кроме того, Грачья Погосян поддерживает ветеранские организации и общества жителей блокадного Ленинграда.

Его благотворительная деятельность не ограничивается ни нашим регионом, ни нашей страной: она охватывает тринадцать государств - Россию, Армению, Грузию, Белоруссию, Монголию, Словакию, Эстонию, Латвию, Литву, Германию, Казахстан, Францию и Израиль.

Подготовила: Дарья Аркатова.