Названы победители XIII конкурса «Доверие потребителя»

Конкурс «Доверие потребителя» состоялся в 13-й раз. Фото: doveriekonkurs.ru

29 марта в театре Эстрады имени Аркадия Райкина прошла 13-я церемония вручения наград в рамках ежегодного независимого общественного конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Гостями вечера стали представители власти, руководители девелоперских компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ипотечных банков, риэлторских агентств, руководители профильных общественных объединений, представители средств массовой информации.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, церемония прошла на три месяца позже, и с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности. Дополнительными аксессуарами вечера стали фирменные маски, которые получил каждый присутствующий, и расставленные по залу в удобном месте антисептики. Рассадка гостей также производилась с соблюдением социальной дистанции.

На ход самого конкурса пандемия мало повлияла, все процедуры выбора победителей исполнены в полном объеме. Единственным отступлением от правил стало проведение исследования «тайный покупатель» по оценке работы отделов продаж застройщиков, банков и агентств недвижимости не в офлайн, а в онлайн формате. В такой же форме проводилась часть бизнес-завтраков в рамках конкурса «Доверие потребителя», что позволило Оргкомитету конкурса стать площадкой для обсуждения актуальных проблем рынка строительства и недвижимости и сценариев их развития.

Главный этап конкурса, экспертное голосование, прошел в традиционном офлайн формате. В ходе заседания экспертного совета в ноябре 2020 года финалисты выступили с презентациями своих компаний и жилых комплексов, ответили на вопросы экспертов.

Всего в конкурсе было представлено 183 участника, за которых было отдано свыше 18 тысяч голосов пользователей интернета на сайтах doveriekonkurs.ru и bsn.ru, а в выборе лучших на рынке недвижимости участвовали 40 «тайных покупателей» и 25 профессиональных экспертов.

Долгожданный праздник церемонии награждения победителей конкурса прошел в стиле венецианского карнавала с жизнеутверждающим слоганом «Время снимать маски!».

Гостей церемонии приветствовал Юрий Грудин, председатель Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя», председатель Комиссии по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО, генеральный директор ИДК Formula City:

«Как никогда прежде, в 2020 году общество прошло испытание и проверку на консолидацию. Пандемия коронавируса выявила запрос на беспрецедентное доверие на рынке недвижимости. – Российское правительство поддержало застройщиков, субсидируя им процентную ставку по кредитам. Потребители доверились застройщикам, инвестируя свои средства в недвижимость. Власти Санкт-Петербурга поддержали отрасль, разрешив в этих сложных условиях работать строителям. Конкурс «Доверие потребителя» – это конкурс признания этого взаимного доверия, уверенности в добросовестности и открытости финалистов: застройщиков, жилых комплексов, банков и агентств недвижимости, – которые доказали свою состоятельность и надежность».

Обращаясь к застройщикам, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко отметил:

«Ваша клиентоориентированность должна быть максимальной, потому что сегодня конкурентноспособность участников рынка недвижимости, в том числе и за счет поддержки федеральной власти, достигла некоего максимума. Компаниям надо преображать, перерабатывать свой продукт. Уже на протяжении двух лет незыблемый принцип подхода к строительству жилья в Санкт-Петербурге – это сдача объектов с обязательными элементами инфраструктуры. Требования к проектам застройки ужесточились: все компании должны строить жилые комплексы с необходимым количеством детских садов, школ и поликлиник, конкурируя друг с другом по качеству этих объектов. И это уже происходит сегодня: появились застройщики, которые планируют возведение не простых типовых школ, а научных технологических центров. За такими строителями будущее». Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко вручил спецприз «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга» группе «Эталон», строительной компании «ЛСР. Недвижимость Северо-Запад» и холдингу Setl Group.

Специальным призом «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Ленинградской области» награждены компания «Интер Альянс», объединение «Строительный трест» и холдинг Setl Group.

В 2020 году конкурс проводился в девяти номинациях, по итогам потребительского голосования в финал вышли 18 строящихся и построенных жилых комплексов и 15 строительных компаний, агентств недвижимости и банков, работающих с ипотекой. Все финалисты получили дипломы.

На церемонии каждому победителю были вручены диплом и высшая награда конкурса – Знак «Доверие потребителя». Он представляет собой статуэтку человечка, который приветственно раскидывает руки и делает шаг навстречу. Статуэтка выполнена из стекла, что символизирует прозрачность отношений и хрупкость оказанного компании доверия. Кроме того, каждый победитель получил бессрочное право использовать в рекламных целях изображение Знака – человечка – в фирменном оранжевом цвете. Обязательным условием его использования является указание года получения награды.

Победителями конкурса стали:

Жилой комплекс «Новое Горелово», строительная компания «ЛенРусСтрой» (номинация «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области»)

Жилой комплекс «Жемчужная гавань», ЗАО "Балтийская жемчужина" (номинация «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге»)

Жилой комплекс «Magnifika Residence», строительная компания «Бонава» (номинация «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге»)

Жилой комплекс «Виктория», строительная компания «Мавис» (номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области»)

Жилой комплекс "LIFE-Лесная, 1-я очередь», группа компаний «Пионер» (номинация "Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт-класса в Санкт-Петербурге")

Жилой комплекс «Две Эпохи», EKE Group («Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге»)

Санкт-Петербургский Региональный филиал АО "Россельхозбанк" (номинация "Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга")

Группа компаний "Адвекс. Недвижимость" (номинация «Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»)

Компания «Северный город» (Группа RBI) (номинация «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области»)

Украшением вечера стала костюмированная программа, подготовленная актерами Театра Эстрады имени Аркадия Райкина.