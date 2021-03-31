Петербург вошел в ТОП-10 городов мира, где сильнее всего подорожало жилье

Квартиры в Петербурге подорожали на 25%. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Два российских города - Москва и Петербург - вошли с список 10 мегаполисов мира, в которых сильнее всего за прошедший год подорожало жилье. Рейтинг составило международное агентство недвижимости Knight Frank.

- Санкт-Петербург сохранил за собой пятое место. Жилая недвижимость в городе подорожала за год на 25,4% Москва заняла седьмое место: за год стоимость жилья в городе увеличилась на 21,1%, - пишет Forbes со ссылкой на данные исследования.

При этом год назад Москва занимала лишь 69-е место, а прирост стоимости жилья составлял 4%. Петербург позицию не изменил, однако за 2019-й удорожание недвижимости было не столь впечатляющим, как а 2020-й - «всего» 12,4%.

Причиной роста цен стало увеличение спроса, который подстегнули несколько факторов: падение стоимость рубля и желание людей вложить деньги в стабильный актив, а также программа льготной ипотеки под 6,5%.

Сейчас средняя стоимость квадратного метра жилья в городе на Неве превышает 112 тысяч рублей. Впрочем, эксперты уверены, что такого взрывного роста более не будет, а по итогам 2021 года цены повысятся не более, чем на 10%.

Что касается рейтинга, то первые три места заняли турецкие города: Анкара (30,2%), Измир (29,4) и Стамбул (27,9). Далее идут новозеландский Окленд, Санкт-Петербург, южнокорейский Сеул, Москва, канадские Оттаву и Галифакс разбавляет столица США Вашингтон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смольный купит 136 квартир на 1,4 миллиарда рублей

Жилье предназначено для очередников (подробности)