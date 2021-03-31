Терпеть максимум две недели: В Петербурге установили сроки отключения горячей воды в летний период

Компаниям поручили максимально сократить период отключения горячей воды Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Северной столицы больше не придется месяцами сидеть без горячей воды. Теперь отключать ее на время летних гидравлических испытаний должны не более, чем на две недели. Такое решение было принято на заседании городской межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона под председательством вице-губернатора Сергея Дрегваля. Он поручил ведущим теплоснабжающим организациям уменьшить сроки отключения горячей воды, насколько это возможно.

УСПЕТЬ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ

- Мы должны думать о комфорте горожан. Недопустимы ситуации, когда воду отключают на две недели, а затем эти сроки продлеваются практически на такой же период для выполнения ремонтных работ для устранения выявленных во время испытаний дефектов, - отметил вице-губернатор.

Сейчас в Северной столице работают три ведущих теплоснабжающих компании – ГУП «ТЭК СПб», «Теплосети Санкт-Петербурга» и «Петербургтеплоэнерго». В двух из них, до которых мы дозвонились, нас заверили, что горячую воду и раньше отключали максимум на две недели, но сейчас эти сроки постараются сократить еще.

Летом теплоэнергетики будут проводить гидравлические испытания на сетях Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы каждый год стараемся минимизировать эти сроки, - пояснили «КП» в компании ГУП «ТЭК СПб», которая обслуживает 17 районов города. – Самое короткое время отключения у нас составляет до 4 дней. Таких жилых домов в нашем ведении почти половина. На остальных адресах на время испытаний воду отключат на срок не более 14 дней.

В «Теплосетях» заверили, что в Центральном районе горячую воду отключают максимум на 8-9 дней. В скором времени сроки сдвинутся также в Невском, Красногвардейском районах Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области. Здесь жителям придется сидеть без воды не более 10 дней.

- Мы будем использовать резервные связи и оптимизируем работу по устранению повреждений, - объяснили в организации.

«РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ»

Правда, несмотря на радужные летние перемены, некоторые жители уже сейчас остались без горячей воды и отопления.

- Я уже третий день сижу без горячей воды, оборвал все телефоны, горячие линии – никто не отвечает, - позвонил в редакцию «КП» житель Фрунзенского района. – Нам обещали, что воду в среду перекроют, в итоге ее с понедельника нет. Мне бы хоть понимать, когда все обратно подключат!

Сейчас тоже проводятся тесты. Проверяется, какую максимальную температуру могут выдержать теплосети Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуацию «КП» разъяснили в компании «Теплосети Санкт-Петербурга», которая обслуживает этот район. Оказалось, причиной всему – испытания. Правда, не гидравлические, которые как раз и пройдут летом, а температурные.

- Сейчас они проходят в Московском, Фрунзенском и Невском районах, - сообщили теплоэнергетики. – Горячую воду отключаем из соображений безопасности: ее температура в это время составляет 110 градусов. Но мы перекрываем ее максимум на сутки. Дело в том, что эти испытания мы проводим вместе с управляющими компаниями, и они должны подготовить коммуникации. А потому перекрывают воду заранее. Вот сроки и затягиваются.

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