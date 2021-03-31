Почему нужно сходить к дерматологу всем, кто переболел коронавирусом

Клиника приятно удивила меня еще до того, как я попала внутрь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожалуй, кожа – один из самых замысловатых органов в человеческом организме. Ведь если появляются какие-то болячки или сыпь, проблема, в прямом смысле, может крыться глубоко внутри или даже, как говорится, в голове. И чтобы верно определить причину заболевания, необходимо обратиться к квалифицированному врачу. Именно такие специалисты работают в клинике «Альтермед», куда мы обратились за помощью.

«КОВИДНАЯ» СЫПЬ

Проблемы с кожей у меня начались в разгар пандемии. Внезапно стали чесаться спина и шея. Покрутившись перед зеркалом, я заметила небольшие красные пятна, которые успела расчесать до болячек. «Ну а что, мне 44 года, за это время уже могло накопиться немало проблем», - подумала я и решила отправиться к дерматологу. Впервые в жизни.

О бесплатной медицине я даже не думала, ведь попасть к профильному специалисту можно только через прием у терапевта, а это – дополнительное время, которого у меня нет. Знакомые посоветовали «Альтермед». Туда я и отправилась.

Как выяснилось, клиник этой сети по городу несколько. Я выбрала ту, что находится у метро «Ленинский проспект». Чтобы сразу разговаривать с доктором предметно, я подсуетилась и сделала клинический анализ крови. И вот, когда результаты были на руках, записалась к врачу на удобное для меня время.

Клиника приятно удивила меня еще до того, как я попала внутрь – вход оказался удобно расположен, не нужно было плутать по дворам. На всякий случай я пришла за 20 минут до начала приема. Заметила, что в клинике нет никаких очередей. И вот, когда пробило ровно 10.00, за мной вышла врач-дерматолог и пригласила в кабинет.

Анна Павлова в профессии уже 10 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

МНОГО СТРЕССОВ, МАЛО ВРЕМЕНИ

- Добрый день. Я слушаю вас. Какая у вас проблема? – спросила доктор с именем, как у легендарной балерины – Анна Павлова. Я подробно рассказала ей о своей сыпи, которая появилась в пандемию. А после того, как она попросила пояснить, какие еще заболевания у меня имеются, я сообщила, что есть аллергия на любую растительную пыльцу, хронический гастрит и с детства плохое зрение. Более того, мое здоровье посыпалось после родов, которые были 10 лет назад. Начались мигрени и образовалась грыжа в позвоночнике, которую пришлось вырезать.

- Что вы едите? Как вы спите? – продолжала врач свои расспросы.

Я рассказала, что из-за аллергии мне нельзя мед и цитрусы, что я не пью кофе и алкоголь. Правда, никакую диету соблюдать не получается. Муж и ребенок часть продуктов не едят, а я прихожу с работы поздно, и потому хватает сил только сварить макароны с сосисками.

- Много нервничаете?

- Сейчас уже меньше, - отвечаю. – Но в разгар ковида была какая-то жуть. Приходилось очень много работать, и нервничала я гораздо больше.

После этого доктор тщательно осмотрела меня и, поблагодарив, что я заранее сдала анализы, принялась за их изучение.

Внимательный врач выслушает и даст конкретные советы. Фото: Артем КИЛЬКИН

ДИЕТА И ВИТАМИНЫ

После этого врач попросила меня подождать, прежде чем она определит диагноз и даст рекомендации. У меня было время оглядеться по сторонам. Кабинет, где шел прием, был уютным и светлым. Помещение небольшое, но пространство в нем организовано оптимально. Кушетка, вместительные шкафчики с препаратами, врачебный стол. Мне было комфортно и спокойно.

- Сразу вам скажу, что проблема ваша – психисоматическая, - объявила доктор. - У вас так называемая «почесуха». То есть, фактически вы здоровы, просто нужно кое-что скорректировать – У вас высоковат холестерин и низковат витамин D. И в связи с этим я составила рекомендации. Поясню вам, что я лечу не кожу, а организм, потому что, если не устранить причину, сыпь так и будет появляться.

Для кожи врач прописала мне противовоспалительные кремы и растворы. Чтобы восстановить баланс веществ – витамины. Ну и конечно же не обошлось без диеты. Врач запретила мне жареное, соленое, пряное, острое. Список был длинным. Больше всего меня расстроило, что в нем есть молоко. Я обожаю молочку, но, как пояснила врач, у взрослых людей может быть скрытая непереносимость лактозы. А потому от этого продукта придется отказаться полностью.

Из кабинета я вышла готовая к бытовым и гастрономическим подвигам. Раз уж хочу вылечиться, нужно соблюдать рекомендации. Тем более, что через месяц надо снова делать анализ крови и опять идти к врачу. В целом приемом я довольна. Особенно понравилось, что врач оказалась неравнодушной и расспрашивала обо всем, что могло бы спровоцировать проблему. Признаюсь, такая внимательность подкупает. А еще я невольно заметила, что кожа у врача-дерматолога выглядит здоровой и ухоженной. Доверия в этом случае гораздо больше.

Необходимо обязательно сходить к специалисту. Фото: Артем КИЛЬКИН

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Павлова Анна Геннадьевна, врач-дерматовенеролог:

- Я в профессии уже 10 лет, за это время видела множество самых разных клинических случаев. Конечно, когда я прописываю пациентам диету, многие возмущаются. Но все, что я запрещаю им есть, я не ем сама, так что отказаться от этого вполне реально. Сегодня в нашей жизни много стрессов, и они в том числе могут провоцировать проблемы с кожей. Поэтому я рекомендую нормализовать режим сна: ложиться в 10-11 вечера, просыпаться в 6-7 утра. Нервничать меньше с нашим бешеным ритмом жизни, увы, не получится, но снимать напряжение нужно. И лучше делать это с помощью прогулок и спорта, а не алкоголя. Также помогут йога, дыхательные практики и плавание. За питанием тоже нужно следить, ведь это также влияет на состояние кожи.