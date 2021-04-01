Расчленил и выбросил в мусор: Главный нефролог Петербурга рассказал, как убил жену 11 лет назад

Главный нефролог Петербурга убил и расчленил свою жену 11 лет назад / Фото: Мариинская больница / СК РФ

Стали известны жуткие подробности убийства Ирины Земченковой, жены главного врача-нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова. В течение 11-лет женщина числилась без вести пропавшей. Однако в итоге заведующего отделением Мариинской больницы задержали. В четверг, 1 апреля 2021 года, следственный комитет рассказал, почему уголовное дело снова начали расследовать и как именно было совершено убийство.

- 9 декабря 2020 года на прием к председателю следственного комитета России обратился отец Ирины, который сообщил, что до сих пор не знает, что случилось с его дочерью. Александр Бастрыкин поручил комитету и криминалистам заняться этим делом, - сообщили в комитете Петербурга.

Земченков уверял, что жена ушла на работу в больницу и не вернулась Фото: Архив "КП"

Сам Земченков 11 лет назад заявил в полицию о пропаже жены. Якобы Ирина, которая работала акушером-гинекологом в роддоме №6, вышла 23 февраля 2010 года на работу и не вернулась. Однако, как потом оказалось, в тот день у нее не было смены...

Главного нефролога Петербурга задержали только 30 марта 2021 года и сразу же допросили с помощью полиграфа. Выяснилось, что врач жестоко разделался со своей супругой.

- 23 февраля 2010 года он, во время ссоры с женой, неустановленным пока способом, убил ее. После расчленил тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы скрыть преступление, мужчина подал заявление в полицию о пропаже жены, - рассказали в ведомстве.

Одна из версий причин убийства гинеколога - роман ее мужа с другой женщиной. Она, кстати, вскоре после исчезновения Ирины стала его новой супругой.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование продолжается.

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