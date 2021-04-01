Где купить свежую корюшку у рыбаков в Санкт-Петербурге в 2021 году: Полный список мест с адресами

Сезон корюшки начнется 15 апреля
Фото: Артем КИЛЬКИН
Официально сезон корюшки в Санкт-Петербурге стартует в 2021 году 15 апреля. Однако на прилавках магазинов рыбку с запахом огурца можно встретить уже сегодня. Правда, даже самый искушенный ее поклонник десять раз подумает, прежде чем покупать любимое лакомство, ведь в среднем по городу килограмм корюшки стоит 1250 рублей.
Заоблачных денег за гастрономический символ Петербурга просили и в прошлом году. Но тогда за урегулирование ситуации взялись депутаты Закса, и в результате уже к лету в городе появились специальные торговые точки, где продавать корюшку могли сами рыбаки - без наценок и спекуляции. Стоимость рыбки начиналась от 100 рублей. Сколько за нее будут просить в этом году - пока неизвестно. Рыболовные компании на данный момент ее не называют.
Рассказываем, где купить свежую корюшку у рыбаков в Санкт-Петербурге в 2021 году и публикуем полный список мест с адресами торговых точек.
Рыбаки смогут продавать корюшку на специально отведенных точках
Фото: Артем КИЛЬКИН
Список рыбных мест:
- Репино, Приморское ш., д. 444 лит. А
- Пискаревский пр., д. 39 лит. А
- Пискаревский пр., д. 35 лит. А
- пр. Металлистов, д. 59 лит. А
- ул. Демьяна Бедного, д. 84 корп. 1 лит. А по пр. Луначарского
- ул. Вавиловых, д. 13 корп. 1 лит. А
- пр. Наставников, д. 21 лит. А
- пр. Косыгина, д. 17 корп. 1 лит. А
- Ириновский пр., д. 31/48
- ул. Дыбенко, д. 27 корп. 4 лит. А
- ул. Дыбенко, д. 27 корп. 4 лит. А
- Шушары, Славянка, Ростовская ул., у д. 17/4
- ш. Революции, д. 33 корп. 1 лит. А
- Среднеохтинский пр., д. 51/13
- Пушкин, Оранжерейная ул., у д.40А
- пр. Просвещения, д. 86 корп. 1 лит. А
- ул. Ольги Форш, д. 15 корп. 1 лит. А
- Бестужевская ул., угол с ул. Замшина
- Замшина ул., д. 27 корп. 1 лит. А
- пр. Солидарности, д. 11 корп. 1 лит. А
- пр. Просвещения, д. 34 лит. А
- пр. Энгельса, д. 139/21 лит. А
- 2- й Муринский пр., северо-западнее пересечения с Институтским пр.
- пр. Сизова, пересечение с пр. Королева
- Вербная ул., д. 19
- Вербная ул., д. 20/2 лит. А
- Серебристый б- р, у д. 20
- ул. Уточкина, д. 3 корп. 1
- Выборгское ш., д. 1 лит. А
- Выборгское ш., д. 1 лит. А
- Владимирская пл., д. 1-3 лит. А по Большой Московской ул.
- Гаванская ул., у д. 19/100 лит. А
- Малый пр. В.О., у д. 67 корп. 1 лит. А
- ул. Кораблестроителей, у д. 34 лит. А
- 5- я линия В.О., у д. 42 лит. А
- ул. Кораблестроителей, у д. 21 корп. 1 лит. А
- Новосмоленская наб., у д. 1 лит. А
- ул. Нахимова, у д. 1 лит.А
- ул. Кораблестроителей, у д.21 корп.1 лит.А
- Воскресенская наб., д. 6- 8 лит. А
- Новосмоленская наб., д.1 лит. А
- ул. Лени Голикова, у д. 27 лит. А
- Новоизмайловский пр., у д. 1
- ул. Фрунзе, у д. 16 лит. А
- Красное Село, пр. Ленина, у д. 85
- Автовская ул., у д. 3
- Софийская ул., д. 28 лит. А
- Будапештская ул., д. 49 лит. Б
- Краснопутиловская ул., у д. 29
- ул. Политрука Пасечника, д. 5 корп. 1
- Горелово, Красносельское ш., д. 56 корп. 3
- Красное Село, Театральная ул., д. 6 лит. А
- Красное Село, пр. Ленина, д. 22 лит. А по ул. Освобождения
- Красное Село, Красноская ул., южнее д. 17 корпус 1 лит. А
- Горелово, Красносельское ш., 40 корпус 2 лит. Б
- ул. Партизана Германа, напротив д. 5/14
- ул. Солдата Корзуна, у д. 40 лит. А
- Краснопутиловская ул., у д. 13 лит. А
- Двинская ул., у д. 10 лит. А
- ул. Генерала Симоняка, у д. 9 лит. А
- ул. Маршала Говорова, у д. 14 лит. А
- Кронштадтская ул., у д. 13а
- ул. Солдата Корзуна, у д. 24 лит. А
- ул. Партизана Германа, напротив д. 22 лит. А
- ул. Маршала Захарова, у д. 21 лит. А
- ул. Котина, у д. 2 корпус 1 лит. А
- Будапештская ул., 71 корпус 1 лит. А
- Купчинская ул., 15 корпус 1 лит. В