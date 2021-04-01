Где купить свежую корюшку у рыбаков в Санкт-Петербурге в 2021 году: Полный список мест с адресами

Сезон корюшки начнется 15 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

Официально сезон корюшки в Санкт-Петербурге стартует в 2021 году 15 апреля. Однако на прилавках магазинов рыбку с запахом огурца можно встретить уже сегодня. Правда, даже самый искушенный ее поклонник десять раз подумает, прежде чем покупать любимое лакомство, ведь в среднем по городу килограмм корюшки стоит 1250 рублей.

Заоблачных денег за гастрономический символ Петербурга просили и в прошлом году. Но тогда за урегулирование ситуации взялись депутаты Закса, и в результате уже к лету в городе появились специальные торговые точки, где продавать корюшку могли сами рыбаки - без наценок и спекуляции. Стоимость рыбки начиналась от 100 рублей. Сколько за нее будут просить в этом году - пока неизвестно. Рыболовные компании на данный момент ее не называют.

Рассказываем, где купить свежую корюшку у рыбаков в Санкт-Петербурге в 2021 году и публикуем полный список мест с адресами торговых точек.

Рыбаки смогут продавать корюшку на специально отведенных точках Фото: Артем КИЛЬКИН

Список рыбных мест:

- Репино, Приморское ш., д. 444 лит. А

- Пискаревский пр., д. 39 лит. А

- Пискаревский пр., д. 35 лит. А

- пр. Металлистов, д. 59 лит. А

- ул. Демьяна Бедного, д. 84 корп. 1 лит. А по пр. Луначарского

- ул. Вавиловых, д. 13 корп. 1 лит. А

- пр. Наставников, д. 21 лит. А

- пр. Косыгина, д. 17 корп. 1 лит. А

- Ириновский пр., д. 31/48

- ул. Дыбенко, д. 27 корп. 4 лит. А

- ул. Дыбенко, д. 27 корп. 4 лит. А

- Шушары, Славянка, Ростовская ул., у д. 17/4

- ш. Революции, д. 33 корп. 1 лит. А

- Среднеохтинский пр., д. 51/13

- Пушкин, Оранжерейная ул., у д.40А

- пр. Просвещения, д. 86 корп. 1 лит. А

- ул. Ольги Форш, д. 15 корп. 1 лит. А

- Бестужевская ул., угол с ул. Замшина

- Замшина ул., д. 27 корп. 1 лит. А

- пр. Солидарности, д. 11 корп. 1 лит. А

- пр. Просвещения, д. 34 лит. А

- пр. Энгельса, д. 139/21 лит. А

- 2- й Муринский пр., северо-западнее пересечения с Институтским пр.

- пр. Сизова, пересечение с пр. Королева

- Вербная ул., д. 19

- Вербная ул., д. 20/2 лит. А

- Серебристый б- р, у д. 20

- ул. Уточкина, д. 3 корп. 1

- Выборгское ш., д. 1 лит. А

- Выборгское ш., д. 1 лит. А

- Владимирская пл., д. 1-3 лит. А по Большой Московской ул.

- Гаванская ул., у д. 19/100 лит. А

- Малый пр. В.О., у д. 67 корп. 1 лит. А

- ул. Кораблестроителей, у д. 34 лит. А

- 5- я линия В.О., у д. 42 лит. А

- ул. Кораблестроителей, у д. 21 корп. 1 лит. А

- Новосмоленская наб., у д. 1 лит. А

- ул. Нахимова, у д. 1 лит.А

- ул. Кораблестроителей, у д.21 корп.1 лит.А

- Воскресенская наб., д. 6- 8 лит. А

- Новосмоленская наб., д.1 лит. А

- ул. Лени Голикова, у д. 27 лит. А

- Новоизмайловский пр., у д. 1

- ул. Фрунзе, у д. 16 лит. А

- Красное Село, пр. Ленина, у д. 85

- Автовская ул., у д. 3

- Софийская ул., д. 28 лит. А

- Будапештская ул., д. 49 лит. Б

- Краснопутиловская ул., у д. 29

- ул. Политрука Пасечника, д. 5 корп. 1

- Горелово, Красносельское ш., д. 56 корп. 3

- Красное Село, Театральная ул., д. 6 лит. А

- Красное Село, пр. Ленина, д. 22 лит. А по ул. Освобождения

- Красное Село, Красноская ул., южнее д. 17 корпус 1 лит. А

- Горелово, Красносельское ш., 40 корпус 2 лит. Б

- ул. Партизана Германа, напротив д. 5/14

- ул. Солдата Корзуна, у д. 40 лит. А

- Краснопутиловская ул., у д. 13 лит. А

- Двинская ул., у д. 10 лит. А

- ул. Генерала Симоняка, у д. 9 лит. А

- ул. Маршала Говорова, у д. 14 лит. А

- Кронштадтская ул., у д. 13а

- ул. Солдата Корзуна, у д. 24 лит. А

- ул. Партизана Германа, напротив д. 22 лит. А

- ул. Маршала Захарова, у д. 21 лит. А

- ул. Котина, у д. 2 корпус 1 лит. А

- Будапештская ул., 71 корпус 1 лит. А

- Купчинская ул., 15 корпус 1 лит. В