Что известно о главном нефрологе Петербурга Земченкове, которого обвиняют в убийстве жены

О Земченкове коллеги и родные отзываются только положительно. Фото: mariin.ru

В понедельник, 5 апреля 2021 года, в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга должны избрать меру пресечения главному нефрологу города, заведующему отделением Мариинской больницы Александру Земченкову. Мужчину задержали 31 марта по подозрению в убийстве, которое он мог совершить 11 лет назад. Жертвой Земченкова стала его жена Ирина, которую все это время считали пропавшей без вести.

Пока в этой истории ответов больше, чем вопросов, но мы решили собрать все, что известно о главном нефрологе Петербурга, которого обвиняют в убийстве 11-летней давности.

Ирине Геннадьевне было 50 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Биография Александра Юрьевича Земченкова до сих пор доступна на официальном сайте Мариинской больницы, где он с 2015 года работает заведующим нефрологическим отделением (занимаются диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний почек).

В медицину Земченков пошел, чтобы продолжить семейную династию. Его отец был главным нефрологом Тверской области, мать и сестра - акушерки. В Первый мед им.Павлова Александр Юрьевич поступил лишь со второго раза, но в итоге окончил его по специальности «Лечебное дело» в 1984 году. Во время студенчества он и познакомился со своей будущей женой Ириной - девушка училась в этом же институте на гинеколога.

Последний раз Ирину видели 22 февраля 2010 года. Фото: СОЦСЕТИ

С 1984 по 1986 год Земченков прошел ординатуру, в 1994 году защитил кандидатскую, а в 2018 году стал врачом высшей категории. В медицинских кругах Земченков до сих пор считается уникальным специалистом. С 1995 года он занимался внедрением в России перитонеального диализа, с 2008 года являлся главным внештатным специалистом-нефрологом Комитета по здравоохранению правительства города и заместителем председателя Российского диализного общества - с 2011 года. Земченков также является членом редакционных советов российских и международных журналов, автором более 100 публикаций в области нефрологии, а коллеги и знакомые отзываются о нем как об исключительно интеллигентном, порядочном и очень внимательном докторе.

Земченковы прожили вместе почти 30 лет. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

К слову, идеальным зятем Земченкова считали и родители его жены Ирины. Отец женщины Геннадий Кононов до сих пор не верит, что именно Александр Юрьевич причастен к трагедии.

- Он очень приятный, красиво ухаживал за Ириной, всегда был обходительный, не скандалист, - признался «КП-Петербург» 91-летний Геннадий Кононов.

Александр Земченков - заведующий нефрологического отделения в Мариинской больнице. Фото: mariin.ru

Александр и Ирина прожили вместе почти 30 лет, на момент исчезновения Земченковой, их сыну было 27 лет, средней дочери 22 года, а младшей - 13. По предварительной версии, незадолго до трагического дня 23 февраля 2010 года, нефролог закрутил роман с женщиной на стороне - тоже доктором, они работали вместе. Отношения развивались так бурно и стремительно, что, возможно, об интрижке мужа узнала и сама Ирина. Что было дальше - пока неизвестно. Но после того, как женщина вернулась домой из театра вечером 22 февраля, ее больше никто не видел. Из дома она не выходила.

Сам Земченков несколько недель активно занимался поисками жены: нанял частного детектива, обратился за помощью к зрителям программы Жди меня. А через четыре месяца укатил с любовницей отдыхать в Сочи. Вскоре у него появилась новая семьи, у пары родилась дочь, а через 8 лет они узаконили отношения.

- Однажды я пришел к нему в отделение, увидел кольцо на пальце и спросил: «Зачем она тебе?». Он ответил: «Нужна», - тяжело вздыхает отец Ирины. Он, к слову, до последнего поддерживал отношения с зятем.

В ближайшее время Земченкову изберут меру пресечения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Земченкова задержали через 11 лет после случившегося, когда не раскрытое дело дошло до главы СКР Александра Бастрыкина (к нему обратился отчаявшийся отец пропавшей). На допросе нефролог вину в убийстве не признал, но неожиданно заявил, что женщина умерла после падения, а он только расчленял ее тело и выкидывал останки в мусорный контейнер. Новая жена Земченкова таких подробностей, говорит источник «КП», конечно, не знала. Для нее разоблачение супруга стало не менее неожиданным, чем и для него самого. На момент задержания ее в городе не было, так как она уехала в отпуск.

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