Без страха и «конвейера»: почему петербуржцы доверяют частной медицине. Фото архив клиники.

Каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось делать выбор: довериться государственной бесплатной медицине или обратиться в частный медцентр.

Речь идет не о сложных хирургических вмешательствах, новых методах лечения, высокотехнологичной медицинской помощи, а о врачах первичного звена - тех, к кому мы обращаемся за постановкой диагноза.

На этом этапе важно попасть к специалисту, который сможет правильно определить проблему, назначить лечение и при необходимости направить в высокотехнологичный специализированный центр.

- За все годы работы мы построили эффективную систему первичной помощи пациентам, - говорят в сети многопрофильных клиник «Гранти-Мед». - Мы делаем все, чтобы пациенты видели в нас партнеров, приходили к нам без страха и недоверия.

Причин, по которым петербуржцы доверяют частной медицине, много. Мы выбрали четыре основные.

Причина № 1: на каждого пациента есть время

Поликлиники, диспансеры, центры общеврачебной практики - все это своего рода «входные ворота» в мир медицинской помощи. Да, это бесплатно, и там работают прекрасные специалисты. Но, по данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, на них приходится не менее 50 миллионов посещений в год. Только представьте себе эту цифру!

В условиях «конвейера», когда врачи перегружены и на прием у них не больше 10 минут, сложно качественно собрать анамнез и уделить пациенту внимание.

В частной клинике врач не скован жесткими временными рамками. Он может тщательно осмотреть пациента. А еще внимательно выслушать и успокоить - именно этого чаще всего не хватает тем, кто обращается за помощью.

К слову, о спокойствии. Попробуйте не нервничать, если вы несколько дней пытаетесь «поймать» талончик или пробиться к врачу без очереди через полную запись с острой болью. Или если экстренная ситуация пришлась на выходной день. В частной клинике такие случаи сведены к минимуму.

Фото: архив клиники.

Причина № 2: надежные и опытные специалисты

Повторим еще раз: врач первичного звена - самый важный специалист.

Чтобы оказывать первичную медицинскую помощь, не нужны сверхсовременные операционные роботы. Нужен врач - надежный и опытный специалист, который по первым симптомам правильно поставит диагноз или назначит обследование.

От профессионализма, внимательности и опытности доктора зависит, как быстро пациент получит правильное лечение.

- Доверие между врачом и пациентом - залог успешного лечения, - уверены в «Гранти-Мед». - Если пациент доверяет врачу, его опыту, соблюдает все рекомендации, он выздоравливает намного быстрее. Мы работаем в первичном звене частной медицины 15 лет, и наша главная задача - внимательно выслушать пациента, обследовать, ничего не упустить и поставить правильный диагноз.

Причина № 3: вы платите деньги за лечение

Парадокс: выбрать платную клинику именно потому, что она платная.

Но еще Гиппократ говорил: «Те, кто лечится бесплатно, перестают ценить свое здоровье, а те, кто лечит бесплатно, перестают ценить результаты своего труда».

Так что, выбирая платную медицину, вы выбираете взаимную ответственность врача и пациента, а также гарантию того, что получите все, что положено, - от диагностики до лечения.

При этом в сети клиник «Гранти-Мед» подчеркивают: пациентам гарантирована защита от «гипердиагностики». Здоровье человека и репутация медицинского учреждения важнее, чем заработок за счет пары-тройки лишних дорогостоящих процедур.

- Правильное назначение и проведение диагностических и лечебных манипуляций в «Гранти-Мед» контролирует комиссия по качеству и безопасности медицинской помощи, - подчеркивают в «Гранти-Мед». - Мы оказываем медицинскую помощь на основе клинических рекомендаций, а также с учетом утвержденных стандартов и новейших достижений в области медицины.

Фото: архив клиники.

Причина № 4: врач приедет домой или на работу

Вы скажете, что врача поликлиники тоже можно вызвать на дом. Да, но только если у вас высокая температура или другие яркие признаки острого заболевания.

Но вспомните ситуации, когда самочувствие не очень и из дома в таком состоянии лучше не выходить, особенно нестабильной весной. А приходится.

Врач из частной клиники приедет к вам домой в любом случае: например, вы себя нехорошо чувствуете или не хотите идти в клинику, чтобы лишний раз ни с кем не контактировать.

- Наша служба вызова врача на дом работает уже 15 лет, - рассказывают в «Гранти-Мед». - Врачи выезжают в любые районы Санкт-Петербурга и области. У них есть мобильное оборудование, с помощью которого они могут оценить состояние пациента, так же как и на приеме в клинике. При этом не ограничивают прием по времени и при необходимости проводят онлайн-консилиумы для коллегиального обсуждения диагноза и назначений.

Еще одна важная специализация «Гранти-Мед» - корпоративное медицинское обслуживание. В сети клиник готовы создать медицинский пункт на предприятии под ключ или предоставить услугу «Офисный врач».

Предварительные и периодические медосмотры, вакцинация, программы медицинского обслуживания сотрудников и их детей - более 11 лет клиника организует медицинское сопровождение работников многих предприятий не только Санкт Петербурга, но и Ленинградской области.

В области промышленной медицины в «Гранти-Мед» работают только опытные специалисты и профпатологи.

Подытожим: государственные больницы - важная и основная составляющая петербургской медицины. Но есть случаи, когда удобнее, выгоднее и оперативнее обратиться в частную клинику. Здесь опытный врач сможет уделить пациенту больше внимания. У него будет время и на тщательный осмотр, и на то, чтобы выслушать и поддержать пациента.

Кроме того, не надо долго ждать, чтобы попасть на прием, а значит, получится быстрее начать лечение и не запустить болезнь.

- Именно внимательное отношение врачей в сочетании с их профессионализмом и опытом - одна из основных причин, по которой наши пациенты рекомендуют нас родным и друзьям, - резюмируют в клинике.

Влада ЛЕНОВА