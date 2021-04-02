Спасите Васильича: Дети из тургруппы «Скиф» записали видео в поддержку педагога, которого обвинили в смерти 12-летней девочки в Хибинах

Та самая группа Сергея Смирнова. Фото: СОЦСЕТИ

Дети, принимавшие участие в трагическом турпоходе в Хибинах, записали видео в поддержку руководителя группы «Скиф», которого обвиняют в гибели 12-летней Дианы (имя изменено, причем.Ред.). Ролик появился в социальных сетях в пятницу, 2 апреля. Его разместила мама одной из воспитанниц группы Юля Лебедева.

- Наши дети сами смогли обустроить место ночевки, поставить лагерь, напилить дрова, сделать чай. Глотая слезы, молясь за нее, они работали, - написала Юлия. - Они были единой командой, а научил их этому Смирнов Сергей Васильевич, их педагог, который сделал невозможное, реанимировал девочку 12 часов, а теперь сидит за решеткой. Это не ваша вина, ребята! Это не ваша вина, Сергей Васильевич! Доброго, внимательно к детям педагога держат под стражей, как опасного преступника! Это трагедия. Идиотская, нелепая случайность.

Погибшая девочка не первый раз была в подобном походе. Фото: СОЦСЕТИ

На видео - дочка самой Юлии, Ульяна. По ее словам, педагог сделал все, чтобы спасти детей, попавших под снежную лавину.

- Я сама была в том походе, - рассказывает девочка. - Попала под ту лавину. Диана (погибшая девочка — прим.ред.) была моей самой лучшей подругой. Сергей Васильевич не жалел своих сил, пытаясь нам помочь. Спасите Васильича!

Родители подростков создали петицию.

Родители детей из туристического клуба «Скиф» также написали петицию в адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, депутата Ирины Яровой и председателя правительства Михаила Мишустина. Случившееся они назвали «болезненным ударом по всей отрасли детско-юношеского туризма в целом»: по словам родителей, «теперь каждый педагог может представить себя в походе на его месте и поймет, что риск оказаться за решеткой слишком велик». На данный момент петиция с требованием объективного расследования трагедии собрала 3 761 подпись.

После схода лавины в Хибинах одна из девочек погибла. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Напомним, трагедия в горном массиве Хибины, на перевале Маннепах, случилась 22 марта. Под снежную лавину попала группа детей из Санкт-Петербурга. Сильнее всех пострадала 12-летняя Настя: несмотря на все попытки ее реанимировать, через несколько часов она скончалась. Помощь добралась до застрявшей в горах тургруппы только к утру - «Комсомолка» подробно рассказывала об этой истории.

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