«12 часов цеплялась за жизнь»: Родителям девочки, попавшей под лавину в Хибинах, дважды за ночь сообщили, что их ребенок погиб

На маршруте было несколько тургрупп из Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

За историей 12-летней Дианы (имя изменено) из Петербурга сегодня ночью, кажется, следила вся страна. Девочка в составе тургруппы еще с 12 детьми и тремя взрослыми находилась в турпоходе в Мурманской области. Вечером 22 марта на них с Хибин сошла лавина... Часть школьников оказалась под снежными завалами, но всем, кроме Дианы удалось выбраться самостоятельно. Какое-то время девочку вовсе не могли найти, а когда обнаружили, она уже не подавала признаков жизни. Около полуночи экстренные службы региона сообщили СМИ, что она мертва и даже возбудили уголовное дело. Но родители Дианы не верили до последнего, что дочери нет в живых. И поначалу были правы…

В три часа утра 23 марта МЧС выпустило экстренную новость, что девочка жива – ее реанимировали. Это было похоже на чудо! Родственники Дианы требовали быстрее подать детям вертолет, чтобы всех эвакуировать с гор и немедленно оказать медпомощь всем, кто нуждается. Больше всего это было необходимо, конечно, Диане.... Но, увы, девочка не дождалась врачей: ближе к 7 утра стало известно, что она умерла. «Комсомолка» в Петербурге» узнала, как девочка боролась за жизнь и почему ее не удалось спасти.

Девочка 12 часов боролась за жизнь Фото: СОЦСЕТИ

- Родители Дианы всю ночь не спали, молились, - призналась «КП-Петербург» одна из мам, ребенок которой сейчас находится в тех же горах. – Насколько я знаю, изначально ее реанимировал руководитель группы. Он и еще двое взрослых не отходили от нее ни на шаг всю ночь. Вертолет за ними прилетал, для него расчистили даже площадку, но не смог сесть из-за погодных условий. Диана 12 часов боролась за жизнь с шести вечера 22 марта, а умерла только утром 23 марта.

Для родителей Дианы повторные новости о ее гибели стали еще большим шоком.

- Они соболезнования со вчерашнего вечера принимают, а ребенок по факту только что умер, - делятся родители детей, застрявших в горах. – С ними поначалу никто не связывался. Не было информации, жива девочка или нет. В МЧС по поводу состояния Дианы тоже не были уверены, тянули время и не звонили им. Мы добились сами телефона психолога, с которым говорили, просили, чтобы они говорили, как есть, потому что родители как на иголках сидели и ждали новостей. Всем ведь сообщили, что с их детьми все хорошо, а им говорили – ждите звонка психолога…

Хибины - популярный курорт Фото: Андрей РЯБЦЕВ

Утром с родителями уже связались психологи и сообщили о смерти дочери. Губернатор Мурманской области сообщал, что отец вылетит к ним из Петербурга. Но в последней момент родители погибшей школьницы передумали.

- Психологи сказали, что им смысла лететь нет, потому что тело не отдадут до окончания следственных действий, - продолжают родители детей, которые на связи с родственниками Дианы. - Минут 30 назад родители сказали, что купили два билета на самолет, но сейчас решили не лететь.

Сами же дети сейчас ждут эвакуации. Они разбили лагерь, поставили шатры.

- Мы постоянно с ними на связи. Сейчас пытаются проложить снегоходом трассу, чтобы пешком детей вывести к автобусу. Пока они в лагере, - делятся с «КП-Петербург» мама школьников. – Они в три часа ночи замертво упали спать. Проснулись утром только. Они находятся в двух километрах от места схода лавины. Их спустили с гор в поле. Перед сном они искали дрова, разводили костер. Когда МЧС приехали, они уже находились в шатре, там есть печка. Еда у них тоже есть, рюкзаки, где были спальники, они откопали. Ждем их домой, места себе не находим...

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