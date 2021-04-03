Елизавета Туктамышева выиграла премию GQ Super Women-2021

Туктамышеву признали лучшей спортсменкой страны по версии GQ. Фото: instagram.com/liza_tuktik

Елизавета Туктамышева стала одним из лауреатов премии Super Woman-2021 от известного мужского журнала GQ. Всего номинаций было 12. Петербургскую фигуристку признали лучшей, собственно, в спорте. Напомним, неделей ранее она героически выиграла «серебро» на чемпионате мира в Стокгольме, вновь заявив о себе на самом высоком уровне.

На модное светское мероприятие Лиза пришла в изящном черном платье и тут же удостоилась комплиментов от ведущего Игоря Верника. Речь победительницы была короткой, но яркой.

Лиза покорила фанатов изящным платьем. Фото: instagram.com/liza_tuktik

- Спасибо большое за предоставленную возможность быть здесь! Среди замечательных людей, среди сильнейших женщин. Это очень круто! И хочу отметить, что в фигурном катании женщины – тоже самые сильные! И это правда, мы лидируем! – сказала Туктамышева со сцены.

Среди других известных лауреатов премии GQ есть журналистка Катерина Гордеева, актриса Виктория Исакова и режиссер Анна Меликян.