Алексей Мишин раскрыл секрет «серебра» Елизаветы Туктамышевой на ЧМ-2021 по фигурному катанию

Алексей Мишин поделился эмоциями после того, как Елизавета Туктамышева выиграла "серебро" на ЧМ-2021 по фигурному катанию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» дозвонилась до тренера Алексея Мишина с просьбой поделиться первыми эмоциями после того, как Елизавета Туктамышева завоевала «серебро» на чемпионате мира-2021 по фигурному катанию. Напомним, петербургская спортсменка спустя шесть лет вернулась на лед столь крупного турнира. После короткой программы Туктамышева занимала промежуточное третье место, а после произвольной – с триумфом поднялась на вторую строчку.

Да, Елизавета допустила грубейшую ошибку при исполнении тройного флипа - упала в конце элемента. Но далее она собралась и блистательно закончила выступление. Причем, волнение фанатов перед произвольной программой было небезосновательно – Туктамышева внезапно не стала катать ее на тренировке. Однако, как заверил «КП-Санкт-Петербург» легендарный советский и российский тренер Алексей Мишин, тому были причины.

- Все рады, очень переживали! Почему Лиза пренебрегла тренировкой? Это тактический замысел. Ей это было не нужно! Вот такой вот тактически ход – и очень сильный, прошу заметить! – подчеркнул Мишин.

Добавим, что весь пьедестал на ЧМ-2021 заняли исключительно российские фигуристки – «бронза» у Александры Трусовой, «серебро» - Елизаветы Туктамышевой, а «золото» взяла Анна Щербакова. Такого в истории сборной еще никогда не было. Наши поздравления!

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