Эксперт рассказал, успеет ли Петербург развить коллективный иммунитет к коронавирусу до Евро-2020

Расчеты говорят, что к июню, несмотря на вакцинацию, число активных больных в Петербурге будет все еще слишком высоким. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– К июню город должен выйти на популяционный иммунитет, – заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин.

Срок самый подходящий: уже 11 июня в городе на Неве стартует Евро-2020.

При этом ранее власти сообщали, что достичь заветного коллективного иммунитета, который защитит нас от коронавируса, можно, вакцинировав двумя компонентами 1,2 миллиона петербуржцев. На сегодня же вакцинировано в четыре раза меньше – почти 300 тысяч человек.

Помочь разобраться в том, успеет ли Петербург развить в себе иммунитет к «ковиду» за два оставшихся месяца, «Комсомолка» попросила руководителя рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции Центра НТИ СПбПУ, профессора Алексея Боровкова.

МОСКВА НЕ ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ

– По нашему «среднему» прогнозу, который лучше пессимистичного и хуже оптимистичного, к июню в Петербурге будет 14 650 активных больных, – отмечает эксперт. – Это примерно 271 активный больной на 100 000 человек населения. При этом границы будут открываться при 40-50 активных больных на 100 000 человек. Да, вакцинация будет работать на получение популяционного иммунитета. Но нельзя отметать непредвиденные обстоятельства – например, появление новых штаммов, которые не смогут обнаружить системы тестирования.

На сегодня картина пандемии в Петербурге обнадеживающая: коэффициент распространения коронавируса колеблется около единицы (то есть один человек передает инфекцию только одному земляку). Для сравнения, год назад каждый больной петербуржец заражал в среднем семерых жителей города.

Количество активных больных в Северной столице уменьшается: минус 5 процентов за прошлую неделю, минус 5,5 – за позапрошлую, и ранее – минус 16,8, минус 9, минус 16, минус 13. Но есть тревожный момент – темпы выздоровления замедляются. При этом летальность остается на прежнем уровне – в районе 250-300 в неделю за последние полтора месяца.

– Есть риск, что мы можем выйти на плато, – объясняет специалист. – Сейчас это наблюдается в Москве: падение количества активных больных практически остановилось, между числом заболевающих и выздоравливающих установился динамический баланс. Последние шесть недель столица, при ее наилучших возможностях в России по вакцинации, не выздоравливает.

ЕВРОПА ЖДЕТ ТРЕТЬЮ ВОЛНУ

То же самое наблюдалось некоторое время назад в странах, которые недавно заявили о третьей волне пандемии. Недельное число новых заболевших удвоилось в Германии за период в шесть недель, в Италии – за четыре недели, во Франции – за десять. Увеличение недельного количества новых больных происходит и в густонаселенных Бразилии и Индии.

– А раз есть подъем, значит, есть и опасность появления мутаций и нового штамма, – подытоживает Боровков. – Возрастает риск того, что наши люди, начавшие летать за границу, привезут домой вирус, который наши систему тестирования обнаружить не смогут.

О том, что маски снимать пока рановато, говорит федеральная статистика. Последний месяц от коронавируса погибают, официально, 2700-2800 россиян в неделю. Это больше, чем на пике первой волны, в 2,7 раза.

– Даже когда мы достигнем коллективного иммунитета, ограничительные меры нужно будет отменять постепенно, – подчеркивает профессор. – Нужно будет продолжить носить маски в общественном транспорте, магазинах и прочих местах, где трудно соблюдать социальную дистанцию. Береженого бог бережет.