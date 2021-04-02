Смольный ждет, что Петербург выйдет на популяционный иммунитет к коронавирусу к июню 2021 года

Власти Санкт-Петербург ждут популяционный иммунитет от коронавируса к началу лета 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном поделились своим прогнозом насчет даты формирования в городе популяционного иммунитета к коронавирусу. По словам вице-губернатора Владимира Княгинина, это должно произойти к июню 2021 года, как раз перед важным массовым мероприятием – стартом Евро-2020. Общий иммунитет поможет проводить крупные мероприятия и в дальнейшем, а также не бояться туристического сезона.

- В Петербурге будут соблюдены все необходимые меры санитарной безопасности. К июню город должен выйти на популяционный иммунитет. Кроме того, Северная столица входит в программу Save Travels. Это гарантирует соответствие организаций города требованиям санитарно-гигиенических норм и стандартам безопасности, - цитируют вице-губернатора Княгинина в Смольном.

Тем временем эксперты при Смольном продолжают говорить об улучшении эпидситуации, но спад второй волны пандемии все еще нестабилен и крайне медленный. Да и вероятность третьей волны коронавируса не исключается.