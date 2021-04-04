Нетрезвая транс-женщина из «Дома-2» устроила дебош в такси в Ленобласти

Позже пассажирка объяснила, что причиной конфликта стало то, что она вызывала бизнес-класс, а приехал эконом. Фото: СОЦСЕТИ

Бывшая участница «Дома-2», женщина-трансгендер Алена Кузнецова засветилась в пабликах города Сосновый Бор Ленобласти. Поздним вечером 2 апреля звезда возвращалась с базы отдыха Hevaa в пригород Петербурга, в Кудрово. Но по дороге домой не смогла сдержать эмоций и принялась обливать и Сосновый Бор, и самого таксиста грязью.

– Садится дамочка в автомобиль. Не проехав и 500 метров, начинается нытье с заднего кресла: «какой убогий город Сосновый Бор», «какие тут убогие люди живут», «почему ты тут работаешь» и так далее, – описывают в соцсетях со слов таксиста. – Ближе к Шепелеву оскорбления с города перешли уже на самого водителя и его родных. Очевидно, человек был под наркотиками: полпути она предлагала водителю остановится нюхнуть, курнуть.

В конце концов, таксис и правда остановился – на освещенной обочине в Шепелево. Позвав на помощь прохожих, он вызвал полицию и передал хамку правоохранителям. При проверке документов участники конфликта и выяснили, что Алена по паспорту Алеша.

За ночь девушка получила не одну угрозу из города атомщиков. Фото: vk.com/black.sbor

На прощание звездная пассажирка пожелала, чтобы мать водителя «сдохла от СПИДа», и в деталях рассказала, как бы занималась с нею интимными утехами.

– Я Алена Кузнецова, бывшая участница «Дома-2», чмо … (надоедливое. – Прим. ред.), – заявила девушка.

Наутро Алена опубликовала в своем «Инстаграме» обращение к подписчикам.

– Друзья, я дома, спасибо всем, кто за меня переживал, – сказала Алена и внезапно продолжила, – я … (оплодотворяю. – Прим. ред.) ваш Сосновый Бор во все места, которые только можно и нельзя. Я больше к вам не приеду!

Очевидно, за ночь девушка получила не одну угрозу из города атомщиков. А потому в конце ей пришлось пригрозить недоброжелателям тем, что она сожжет их дома.