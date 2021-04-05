10-летнему мальчику прострелили шею на детской площадке в Ленинградской области

10-летний мальчик получил ранение в шею. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Правоохранительные органы Кингисеппского района Ленинградской области разбираются в шокирующем случае с ранением ребенка на детской площадке. Вечером 4 апреля в Центральную райбольницу Кингисеппа был госпитализирован 10-летний мальчик, которому выстрелили в шею из пневматического пистолета.

- 4 апреля 2021 года неустановленное лицо, находясь в непосредственной близости от детской площади, расположенной по улице Октябрьской, из хулиганских побуждений, применив в качестве оружия неустановленное устройство, умышленно произвел не менее одного выстрела в сторону играющих на площадке детей. В результате 10-летний мальчик получил повреждение кожного покрова шеи, - сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По счастью, рана оказалась поверхностной. Ребенка срочно госпитализировали. Хирурги извлекли пульку из шеи. Сейчас мальчик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

По факту происшествия Следкомом возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Ответственность по ней предусматривает до семи лет лишения свободы. Преступников ищут.

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