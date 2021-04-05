СК возбудил второе уголовное дело после стрельбы по 10-летнему мальчику в Ленобласти

Следователи возбудили второе уголовное дело после огнестрельного ранения в шею 10-летнего мальчика в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленобласти возбудили второе уголовное дело после того, как неизвестный выстрелил в 10-летнего мальчика на детской площадке в Кингисеппе. Напомним, медики обнаружили в шее ребенка предмет, схожий с пулей. Школьника срочно госпитализировали в Петербург на вертолете для проведения операции. Тем временем в СК возбудили уголовное дело по статье за хулиганство с применением оружия. Но после получения диагноза от врачей появилось второе дело – уже за покушение на убийство.

Злоумышленника по-прежнему разыскивают. К счастью, медики оценивают состояние пострадавшего мальчика как удовлетворительное.

- Уголовные дела соединены в одно производство, дальнейшее расследование поручено отделу по расследованию особо важных дел следственного управления, - отмечают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области.