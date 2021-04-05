Петербург прирастает за счет мигрантов: город вошел в список регионов России, где по итогам трех лет увеличилось количество населения

Население в Петербурге и Ленобласти выросло за счет миграции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург и Ленинградская область попали в числе 21 региона России, в которых по итогам последних трех лет отмечен прирост населения. Причем Ленобласть попала в тройку лидеров. Однако большую часть прибавки дала на рождаемость, а миграция.

- За последние три года численность населения выросла в 21 российском регионе. Самый большой прирост был в Севастополе, Ингушетии и Ленинградской области, минимальный — в Еврейской автономной, Магаданской и Тамбовской областях. В трех субъектах Федерации численность населения практически не изменилась, в 44 - пошла на убыль, - сообщает агентство «РИА Новости», составившее рейтинг на основе данных Росстата.

По состоянию на 1 января 2021 года в России проживали 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, что на 510 тысяч человек меньше, чем годом ранее. Это наибольшая (свыше 500 тысяч) убыль населения за последние пять лет.

Что касается Ленинградской области, что здесь, по итогам 2018-2020 годов прибавка составила 4,3%. При этом естественная убыль оказалась весомой - 34,1 тысячи человек. А население выросло за счет миграции - плюс 113,6 тысяч человек. Характер миграции составителями рейтинга не указывается, но есть вероятность, что в растущие на границе с Петербургом Мурино и Кудрово едут жители других регионов России.

На начало 2021 года население Ленобласти составляло 1 миллион 892 тысячи 700 человек.

Петербург также прирастает за счет приезжих, причем в городе, вероятно, характер миграции несколько иной, нежели в области. За три года население мегаполиса выросло на 0,6% при естественной убыли в 13,2 тысячи человек и +47,5 тысячи приезжих. Население города составляет 5 миллионов 384 тысячи 300 человек.