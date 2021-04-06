Больше 4 сантиметров снега выпало в Петербурге утром 6 апреля

В Петербурге выпало более 4 см снега 6 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург неожиданно вернулась зима. Проснувшись утром во вторник, 6 апреля 2021 года, жители города увидели, что все крыши домов, деревья и дороги покрыты снегом. За ночь в Северной столице выпало более 4 сантиметров снега. Так как за окном плюсовая температура, вскоре все это растает, однако из-за этого на улицах снова стало мокро и все в лужах.

- На уборку города сегодня вышло 718 единиц техники и 1178 дворников. В садах, парках и скверах работают еще 244 машины и 859 специалистов садово-парковых предприятий, - рассказали в комитете по благоустройству.

Ночью с последствиями апрельского снегопада также боролись 628 единиц техники и 338 работников ручной уборки.

Напомним, что со второй половины марта в Петербурге началась весенняя уборка. За минувшие сутки с улиц города собрали 180 кубометров мусора и 500 тонн смета.

Что касается теплой погоды, то пока что синоптики не могут сказать, когда она наступит.

- Сейчас в нашем прогнозе происходят небольшие корректировки. Циклон, на который рассчитывали, что он принесет теплый воздух, застрял над Скандинавией, - рассказал "КП-Петербург" главный синоптик города Александр Колесов.