Рост цен на жилье, новая объездная и скоростной поезд до Петербурга: Как изменится Гатчина, ставшая столицей Ленобласти

Новая резиденция губернатора должна разместиться в здании на улице Киргетова, 1. Сейчас ее занимает местная администрация Гатчины. Фото: Олег ЗОЛОТО

У Ленинградской области появилась официальная и полноценная столица. «Местом силы» отныне является город Гатчина – в ближайшие два года туда должны перевести весь административный аппарат, все ведомства и комитеты. Мероприятие затевается по-настоящему масштабное – рассказываем, как оно повлияет на Санкт-Петербург, саму Гатчину и Ленобласть в целом.

В числе чаяний местных депутатов - новое здание дворца творчества юных. Старое устарело и морально и физически. Фото: Олег ЗОЛОТО

РЕШАЛИ, РЕШАЛИ – И НАКОНЕЦ РЕШИЛИ

Для начала – минутка истории. Статус «столица Ленинградской области» на протяжении нескольких последних лет был чем-то вроде переходящего красного знамени. В разные годы его получали разные города – в 2018 это был Выборг, в 2019 – Бокситогорск и так далее. Какой-то существенной роли в организации административных процессов это не играло и означало прежде всего то, что «столица» наделяется правом проводить у себя разные тематические мероприятия. При этом реальная власть была сосредоточена в Петербурге, конкретно – на Суворовском проспекте, прямо под боком у Смольного. В 2020 году систему решили окончательно и бесповоротно разрушить. А в 2021, во вторник, 6 апреля, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал закон об изменениях в уставе региона, закрепляющих столичный статус Гатчины.

- Строго говоря, этот вопрос обсуждается еще с конца 1970-х годов, - отмечает председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. – Валерий Сердюков, например (третий губернатор Ленобласти, 2007-2012 годы – прим.ред.), занимался им вплотную – прорабатывал разные варианты, приглашал архитекторов, составлял транспортные схемы и так далее. Поэтому, на мой взгляд, рано или поздно это просто должно было во что-то вылиться – вот оно, собственно, и вылилось.

По словам экспертов, в Гатчине до переезда основной части правительства должны построить новую объездную дорогу, чтобы на уже существующих магистралях не возникали пробки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако закон – законом, а сам по себе переезд – дело небыстрое. По словам Бебенина, пока что на руках у правительства области есть лишь общая концепция, которую еще предстоит тщательно проработать. Куда именно поедут чиновники (а в рамках первого этапа планируется перевезти в Гатчину комитеты по физкультуре и спорту, молодежной политике, туризму и культуре, кА также часть администрации губернатора), пока до конца не ясно. В планах – получить ряд помещений, которые сейчас находятся в собственности минобороны, а также в частных руках. И то и другое, разумеется, потребует ремонта, а насколько длительным он будет и когда завершится – сказать навскидку не может никто.

НАЛОГИ – НА РОДНУЮ ЗЕМЛЮ

Впрочем, люди знающие грядущий переезд оценивают положительно. Так, по словам директора Института современного государственного развития, политолога Дмитрия Солонникова, это решение, которое давно уже следовало принять.

В целом, новый статус долежн помочь городу преобразиться - стать более современным и удобным для жизни. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Выбор именно Гатчины выглядит достаточно аргументированным и разумным, - отмечает Солонников. – Во-первых, у этого города хорошая транспортная доступность. Во-вторых, это – практически географический центр Ленинградской области, а значит, людям из других районов будет удобно туда приезжать. Что касается самого решения, то оно тоже, на мой взгляд, вполне обосновано – согласитесь, не очень здраво с управленческой точки зрения, когда люди, управляющие одним субъектом Российской федерации, физически находятся в другом.

Есть и еще один немаловажный аспект – финансовый. По словам Солонникова, сейчас административный аппарат Ленинградской области юридически зарегистрирован в Санкт-Петербурге. А значит, все налоги, которые платят чиновники, идут в казну Северной столицы. С переездом аппарата в Гатчину перенаправятся и финансовые потоки – и регион вместо того, чтобы терять потенциальную прибыль, начнет ее получать.

В числе обсуждающихся нововведений - запуск скоростного поезда от Петербурга до Гатчины. Фото: Олег ЗОЛОТО

КОМПЕТЕТНО

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- Гатчина – этот вопрос, к слову, уже обсуждался в парламенте, а также об этом говорит сам губернатор – теперь будет требовать к себе особого отношения. Прежде всего это связано с инфраструктурными проектами: парками, скверами, дорогами, школами, детскими садами и так далее. В частности, сейчас рассматривается вопрос строительства театра и нового здания дворца творчества юных, предполагается серьезное развитие Петербургского института ядерной физики, который также располагается в Гатчине, ускоренное расселение аварийного жилья. Все это – те вопросы, которые необходимо решить для того, чтобы город соответствовал званию столицы. Мы осознаем, например, что приток такого огромного количества людей неизбежно отразится на транспортной инфраструктуре Гатчины – станет больше машин, а значит, движение замедлится, на дорогах, особенно на въездах и выездах, начнут собираться пробки. Чтобы этого не допустить, планируется, в частности, наконец решить вопрос со строительством Орловского обхода – это автомобильная дорога, огибающая Гатчину с запада. Предполагается, что ее запуск позволит разгрузить нашу главную транспортную магистраль – проспект 25 октября – и избавить горожан от пробок. Работы по Орловскому обходу ведутся еще с 2013 года – и мы полагаем, что перенос столицы в Гатчину поспособствует их скорейшему завершению.

Разговоры о том, чтобы наделить Гатчину статусом столицы, ведутся по меньшей мере с конца прошлого века. Фото: Олег ЗОЛОТО

МНЕНИЕ

Президент Гильдии строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Пудиков: «Цены на жилье могут вырасти на 15 %»

- Когда в Питере построили Лахта-центр, цены на жилье в его окрестностях выросли в среднем на 15 %. Вероятно, чего-то подобного следует ожидать и здесь. Плюс – развитие инфраструктуры. Новым людям, которые появятся в Гатчине, нужно будет куда-то ходить обедать, где-то стричься, где-то покупать продукты и так далее. Все это сделает город более привлекательным для новых инвесторов. Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения строительства перспективы открываются достаточно интересные.

КСТАТИ

Скоростной поезд до Питера и служебное жилье

В свете всего этого единственное, что вызывает опасения – судьба самих чиновников, трудящихся на Суворовском проспекте. Большая часть из них не только работает, но и живет в Санкт-Петербурге – соответственно, при переезде аппарата в Гатчину им придется тратить на дорогу до работы и обратно по меньшей мере в два раза больше времени, чем обычно. Впрочем, по словам Сергея Бебенина, обиженным власти никого не оставят.

Переезд чиновников должен завершиться к 2024 году. Бюджетных денег тратить на него не планируют. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Конечно, одна из первоочередных задач – сохранить нынешнюю команду специалистов, - отмечает председатель Законодательного собрания. – Варианты для этого предлагаются разные. Один из них – пустить от Питера до Гатчины скоростной поезд, который будет ходить строго по часам: в начале и в конце рабочего дня. Будет ли это какой-то специальный маршрут или в нем просто зарезервируют места конкретно под сотрудников правительства, пока сказать трудно. Другой вариант – предоставление служебного жилья. Что из этого в итоге будет принято, неизвестно.

Точно так же пока не известно, что будет со зданиями на Суворовском проспекте после того, как оттуда съедут чиновники. По словам Бебенина, их либо продадут, либо будут сдавать в аренду, либо обменяют – отдадут застройщикам взамен на новые, специально построенные здания в Гатчине. Какой вариант станет основным, зависит от экономической целесообразности – она в данный момент как раз просчитывается.

По словам экспертов, Гатчина - идеальное место для столицы Ленобласти. Это объясняется в том числе ее географическим расположением и потенциалом для развития. Фото: Олег ЗОЛОТО

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