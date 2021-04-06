Гатчина официально стала столицей Ленинградской области

Губернатор Ленобласти подписал закон о переносе правительства в Гатчину. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал документ, вносящий изменения в Устав региона. По ним столицей Ленобласти становится Гатчина. Точнее, в одобренном депутатами Заксорбания законопроекте говорится о размещении ветвей государственной власти в двух городах.

- Органы государственной власти Ленинградской области размещаются на территории города Гатчины Ленинградской области и города Санкт-Петербурга, - говорится в тексте документа, подписанном Дрозденко.

Закон вступил в силу с момента его официального опубликования, то есть с нынешнего времени.

Напомним, что сейчас все правительство Ленобласти находится в здании на Суворовском проспекте Петербурга, а звание столицы региона поочередно, сроком на год, получали различные областные города. В 2021-м, например, ей является Всеволожск.

Однако идея переноса постоянной столицы в Гатчину, оформленная документально только сейчас, не нова. Впервые ее озвучили в 2017 году. И тогда же ставился срок переезда: к 2022 году.

- Перенос резиденции правительства области выглядит очень целесообразным и логичным. Конечно, можно было бы оставить все так, как есть сейчас, - отмечал тогда директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. - Но это и с имиджевой точки зрения неудачно, что администрация одного региона находится на территории другого, и с экономической - арендовать и содержать здание в Петербурге невыгодно. Кроме того, Гатчина действительно исторический центр области.

Здание администрации Гатчинского района Ленобласти. Фото: пресс-служба администрации ЛО.

«За» переезд говорит близость Гатчины к Петербургу, ее исторический «имперский» статус и развитая инфраструктура.

Власти региона собираются разместится в зданиях, которые сейчас принадлежат Министерству обороны, а также выкупить помещения, находящиеся в частной собственности. Центральной резиденцией губернатора и правительства области станет дом№1 по улице Киргетова. При этом областные власти не собираются выставлять на продажу помещения, которые они раньше занимали в Санкт-Петербурге. Регион будет сдавать их в аренду и получать дополнительный доход в бюджет.

Переезд планируют завершить в течение года и на этот срок Петербург также будет иметь статус места пребывания правительства Ленобласти, а потом столицей останется только Гатчина. Постоянно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Туры с кэшбэком в Ленинградскую область: Самые популярные направления - Выборг и Гатчина

Чтобы длительность поездки была не менее двух ночей, 47-й регион сотрудничает с соседними регионами (подробности)

Новой столицей Ленинградской области станет Гатчина

Уже до конца года город получит статус областного центра (подробности)

Маршрут выходного дня в Гатчинском районе: Императорская резиденция, парки и дворянские усадьбы

Отправляемся в Ленинградскую область, в Гатчинский район, где кроме музеев, памятников архитектуры и храмов можно насладиться прекрасной природой (подробности)