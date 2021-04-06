Губернатор Ленобласти пообещал не тратить бюджетные деньги на перенос столицы в Гатчину

Гатчина получила официальный статус столицы Ленинградской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшие годы город Гатчина в Ленинградской области ждет долгий и непростой процесс превращения в полноценную столицу региона. Соответствующий закон, напомним, подписал губернатор Александр Дрозденко. «КП-Петербург» подробно рассказывает о том, как это будет происходить.

По словам Дрозденко, уже в ближайшее время в Гатчину отправится администрация губернатора – а конкретно те специалисты организационного отдела, которые работают непосредственно с корреспонденцией губернатора. Следом за ними отправятся комитет по культуре и туризму, комитет по сохранению культурного наследия, комитет по делам молодежи и комитет по спорту – сейчас все они размещаются в Санкт-Петербурге на Суворовском проспекте. Судя по всему, новой правительственной резиденцией станет двухэтажное здание по улице Киргетова, 1, где в настоящее время находятся совет депутатов и районная администрация.

В ближайшие годы город должен преобразиться - как в части социальной, так и в части транспортной инфраструктуры. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Затем переедут небольшие комитеты — комитет строительного надзора, комитет градостроительной политики и другие, - отметил Александр Дрозденко.

Всего переезд аппарата займет не менее трех лет и завершится, по предварительным прикидкам, в 2024 году. Что будет дальше – пока не известно. Опрошенные «Комсомолкой» специалисты не исключают, что в Гатчине для правительства будет строиться новое, более современное здание, но точно не в ближайшей перспективе. Пока что основная цель – не использующиеся по прямому назначению здания и территории, закрепленные за министерством обороны. Сейчас область ведет с ведомством переговоры, чтобы забрать их в свое пользование.

- Для полного переезда необходимо порядка 100 000 квадратных метров площади, - констатирует губернатор Ленинградской области. - Мы не планируем тратить на это бюджетные средства.

Александр Дрозденко пообещал, что перепезд пройдет безболезненно для бюджета региона. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оставить бюджет неприкосновенным планируется за счет зданий на Суворовском проспекте, где комитеты и ведомства правительства Ленобласти находятся сейчас. По информации «Комсомолки», обсуждается три варианта: сдавать их в аренду, продать или же выменять у застройщиков на новые, но уже в Гатчине. Какой из этих вариантов в итоге пойдет в дело, зависит от их экономической целесообразности – она сейчас как раз анализируется.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, как изменится жизнь в Гатчине (да и сама Гатчина) после обретения официального статуса столицы Ленинградской области. Эксперты из политики и промышленности ждут перемен к лучшему: строительства нового жилья и объектов социальной инфраструктуры, а также решение давних проблем и увеличение бюджетного финансирования.

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