Главный синоптик Петербурга: со второй половины апреля начнется совсем другая погода

Со второй половины апреля в Петербурге начнется поворот на лето. Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город придет стабильно теплая погода. По словам специалиста гидрометцентра, пока что жителей Северной столицы ждет переменчивая погода, но с середины апреля должно потеплеть.

- 7 апреля начнет выглядывать солнце, но еще возможны осадки в виде мокрого снега. С пятницы, 8 числа, начнется повышение температуры воздуха, придут чуть более теплые воздушные массы и отрицательных температур быть не должно. Однако в пригородах, и в Ленобласти в особенности, по ночам еще может быть около ноля и небольшой «минус». Но с середины месяца наступит совершенно другая погода, - отметил синоптик.

Тогда же специалисты советуют водителям задуматься о смене зимней резины на летнюю. Это делают, когда уже не ожидается снегопадов и гололеда, а среднесуточная температура достигает +5 градусов - при заморозках летние покрышки «дубеют» и перестают держать дорогу.

Но в ближайшую неделю погода еще может преподнести сюрпризы. Так, 7 и 8 апреля синоптики обещают одновременно до +7 градусов и мокрый снег. 9 апреля осадков быть не должно, но на Северо-Запад России придет сильный ветер, а термометры покажут до +9.