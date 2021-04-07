Единые правила посещения с животными ресторанов и магазинов разработают в Петербурге

Петербургский ЗакС направил в Госдуму предложение создать единые правила посещения магазинов и ресторанов с собаками Фото: Артем КИЛЬКИН

Вскоре во всей России могут появиться единые правила посещения магазинов, ресторанов и кафе для людей с домашними животными. Инициатива утвердить это в законодательстве поступила от депутатов Санкт-Петербурга, которые в среду, 7 апреля 2021 года, приняли документ и направили его в Государственную думу.

В петербургском Законодательном собрании отмечают, что в Северной столице, да и во многих городах, сложилась такая практика, что посетители часто приходят в магазины с маленькими собаками, порой сажают их в корзины для продуктов, из-за чего у них возникают конфликты с другими людьми.

В ресторанах и кафе тоже нередко можно встретить посетителей с собаками. Пускать или не пускать хвостатых клиентов решают сами владельцы заведений.

- Мы стремимся навести мосты и учесть интересы как владельцев животных, чьи питомцы могут быть вполне воспитанными или маленькими по размеру, так и тех людей, у которых, к примеру, может быть аллергия на шерсть или боязнь собак, — отметил петербургский депутат Денис Четырбок.

По замыслу авторов инициативы, разработать единые правила для всей страны, по которым покупатели смогут приходить в гипермаркеты и различные заведения общепита со своими домашними животными, должно правительство России.

Отмечается, что инициативу уже поддержали в Совете законодателей при Федеральном собрании РФ.