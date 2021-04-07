Правила этикета Ивана Арцишевского: Не закидывайте нога на ногу на деловой встрече, к незнакомому обращайтесь словом «извините»

Иван Арцишевский был гуру этикета. Фото: vk.com/ivanar_ru

В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни умер легендарный представитель рода Романовых в России Иван Арцишевский. Ивана Сергеевича большинство из нас знало и как одного из лучших специалистов в области этикета и протокола. Многим посчастливилось получить мастер-класс от Арцишевского и запомнить главные правила идеального поведения в обществе на всю жизнь. Вот главные из них.

1. Этикет требует молчания во время театрального представления, на лекции, в библиотеке, в храме. Но молчание за столом на званом вечере – нарушение приличий, здесь необходимо хотя бы немного поддерживать светскую беседу. А промолчать и не ответить на вопрос или реплику собеседника во время разговора – почти оскорбление.

2. В ситуации, когда люди подходят с разных сторон и встречаются в дверях, главное правило такое: первыми идут выходящие наружу.

3. Рассаживая своих гостей на домашнем приеме или в ресторане, стоит знать основные правила рассадки. Наиболее почетными считаются места посередине длинной стороны стола, лицом к входной двери или к окнам – а не в торце стола, как часто думают.

4. Когда вы находитесь на деловой встрече, не стоит закидывать ногу на ногу, особенно неприлично класть голень одной ноги на колено другой.

5. Важно: «женщина», «дама», «мужчина» вежливыми этикетными обращениями не являются! Как же обратиться к незнакомому человеку? Самый простой и универсальный способ – в безличной форме, со словами: «извините», «прошу прощения», «будьте добры» или «будьте любезны».

6. Есть этикет юмора, который каждый применяет по своему разумению в зависимости от ситуации. Но не стоит подтрунивать над старшими, над младшими и детьми. Нельзя шутить над начальниками и подчиненными. Запретные темы – фамилии присутствующих, их национальности, физические недостатки. Недопустимо шутить над тем, что является важным или святым для ваших собеседников – например, над верой или патриотическими чувствами. Даже если вы не согласны с их позицией, это не повод для смеха. Нельзя пугать людей – ни физически (например, выскакивая из-за угла), ни словесно («Беги скорей, у тебя дома пожар!»).

7. Первое и главное правило человека, попавшего под дождь: приводить себя в порядок прилюдно не принято. Все действия по возвращению себе приличного вида производят только в туалетной комнате. Перед зеркалом в вестибюле и гардеробе не полагается даже причесываться: можно только оценить свой внешний вид и слегка поправить галстук. Кроме того, не стоит входить в офисный лифт в мокром пальто или плаще – вежливость требует снять мокрую одежду и перекинуть через руку.

8. Когда вы разговариваете по телефону, отдавайте, пожалуйста, себе отчет в том, что вы разговариваете по телефону. Как ни странно, границы общения и нормального (просто — нормального!) поведения стираются, когда к уху приложена трубка. Если вам позвонили в присутствии других людей, выйдите из комнаты, прежде чем начать говорить. Не надо посвящать посторонних в подробности вашей личной жизни и бизнеса». Также не надо пугать людей наушниками hands-free — а то, чего доброго, решат, что вы немного «того», раз сами с собой беседуете.