Эксперты расскажут о способах реабилитации и социализации детей с аутизмом

Психоаналитик Дмитрий Ольшанский, психиатр Юлия Обидейко и нутрициолог Ольга Панова.

Продолжаем разговор про детей с диагнозом «аутизм».

Расстройства аутистического спектра (РАС) — это широкая группа нарушений развития: социального взаимодействия, коммуникации, а также повторяющегося стереотипного характера поведения и интересов.

Спектр проявления аутизма очень широкий: выраженная интеллектуальная недостаточность или, наоборот, высокие когнитивные способности, вплоть до одаренности, задержка речевого развития, или, наоборот, не по годам развитая и богатая речь. Объединяют эти случаи нарушения в социализации и коммуникации.

О том, как родителям помочь ребенку с аутизмом адаптироваться к жизни в обществе и чувствовать себя комфортно, поговорим с психоаналитиком Дмитрием Ольшанским, психиатром Юлией Обидейко и нутрициологом Ольгой Пановой.

Слушайте программу «Родительский вопрос» в этот четверг, 8 апреля , в 11:03 в прямом эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92.0 FM) или смотрите трансляцию в группе в ВКонтакте.

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