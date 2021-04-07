«Развращает детей»: Петербуржцы пожаловались в надзорные органы на обнаженную скульптуру в Эрмитаже

Поборникам нравственности не понравилась обнаженная скульптура в Эрмитаже. Фото: Артем КИЛЬКИН

От Эрмитажа потребовали собрать всю обнаженную скульптуру в одну комнату и повесить на дверь табличку «18+», чтобы не «развращать детей». Об этом в среду, 7 апреля, рассказал на пресс-конференции, посвященной планам и проектам музея, его директор Михаил Пиотровский.

- У нас очень большая интерактивность: нам много пишут, на нас очень много жалуются – порой очень агрессивно, - посетовал Михаил Борисович. – Мы с этой обратной связью, разумеется, работаем, но иногда случаются казусы. Я помню, например, как когда-то смеялся над письмом, в котором говорилось: «Соберите все ваши обнаженные скульптуры в Эрмитаже в одной комнате и повесьте знак «18+», чтобы детей наших не развращать. Это была уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Фото: Олег ЗОЛОТО

Деталями директор Эрмитажа предпочел не делиться – в частности, он не раскрыл, из какого именно ведомства и по чьей инициативе жалоба была направлена. Однако отметил, что Эрмитаж отреагировал на нее по всей форме и направил в ответ не менее официальное письмо.

Напомним, «КП-Петербург» рассказывала о том, что Михаил Пиотровский прокомментировал крупный скандал вокруг «подделок» на выставке «Карл Фаберже – ювелир императорского двора». Шум вокруг выставки поднял коллекционер Андрей Ружников – он обвинил руководство Эрмитажа в том, что на выставке представлены «кощунственные» и «вульгарные» новоделы. «Комсомолка» подробно рассказывала об этой истории.