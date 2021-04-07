«Разворошили осиное гнездо»: директор Эрмитажа жестко высказался о скандале с «поддельными» работами Карла Фаберже

Предметом споров стала стала выставка, посвященная знаменитому ювелиру Карлу Фаберже. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Директор Государственного Эрмитажа прокомментировал скандал вокруг «поддельных» работ ювелира Карла Фаберже. По словам Михаила Пиотровского, музей провел над предметами, ставшими предметов жаркого спора коллекционеров, собственные экспертизы и не нашел в них никаких признаков подделки.

- В ответ на наезд участников рынка Эрмитаж провел дополнительные исследования, - отметил Михаил Пиотровский. – Эти исследования показали, что не было никаких оснований не принимать данные вещи для экспозиции.

По слвоам Пиотровского, Эрмитаж проверил спорные работы и не нашел причин не допускать их до выставки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По словам Пиотровского, организаторы выставки «разворошили осиное гнездо» и увидели «звериный оскал бизнеса», которые выразился в большом количестве критики – в том числе со стороны крупных средств массовой информации.

- Собственно, мы именно поэтому и стали в таких количествах публиковать информацию по этой теме, - рассказал директор музея. – Потому что обычно мы не отвечаем на реплики каждого, кому что-то не нравится в Эрмитаже. В данном случае, поскольку журналистские материалы приобрели явную политическую окраску, мы вынуждены были отреагировать.

Вместе с тем Михаил Пиотровский отметил, что часть исследованных работ Фаберже действительно является «дискуссионной» - то есть, их подлинность вызывает у экспертов определенные сомнения – но добавил, что «выставка – это исследование». И она показывает не только Фаберже, но и окружавший его мир.

- В этом-то и интерес, - констатировал директор Эрмитажа. – История искусств именно про это. А не про то, условно говоря, какую часть картины Рембрандта написал сам Рембрандт. Вещи Фаберже, отдельно отмечу, за исключением, наверное, 20 % все спорные.

Одно из яиц Фаберже, вызвавших наиболее острую реакцию недоброжалетелей - "Курочка". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Также, по словам Пиотровского, Эрмитаж договорился с фирмой Zeiss о создании закрытого банка данных, где будет храниться информация о тех предметах работы Фаберже, которые были признаны на 100 % подлинными. Помимо, собственно, Эрмитажа в работе примет участие музей Фаберже в Баден-Бадене, а также все, кто проявит к этому делу интерес.

Напомним: скандал вокруг новой выставки «Карл Фаберже – ювелир императорского двора» в Эрмитаже разгорелся еще в январе. Известный в узких кругах коллекционер Андрей Ружников написал Михаилу Пиотровскому открытое письмо, в котором обвинил музей в показе фальшивок и «вульгарных новоделов». История (в том числе стараниями журналистов) быстро приобрела широчайший общественный размах. Сам Эрмитаж долгое время хранил молчание, пока в конце концов не выпустил большое разъяснение, в котором указал, что подделок на выставке нет, а есть «дискуссионные вещи» - к примеру, изготовленные не самим Фаберже, а его фирмой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Позор» и «кощунство»: Почему коллекционер, покупавший ценности для миллиардера Вексельберга, обвинил Эрмитаж в показе фальшивок

Причиной скандала стала новая выставка, посвященная Карлу Фаберже (подробности)

«Абсолютный идиотизм»: У скандала с «подделками» в Эрмитаже появилось продолжение

Ранее известный коллекционер обвинил руководство музея в обмане на выставке, посвященной ювелиру Карлу Фаберже (подробности)