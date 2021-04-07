Аренда по QR-коду и парковки по всему городу: прокатных велосипедов и самокатов в Петербурге станет в два раза больше

Где находятся свободные самокаты и велосипеды, покажет приложение Фото: Олег ЗОЛОТО

Велосипеды на прокат в Петербурге становятся все популярнее. И если летом 2020 года в Северной столице было чуть больше тысячи двухколесных в аренду, то сейчас их станет вдвое больше.

- Мы охватываем все районы города, - поясняет генеральный директор компании, предоставляющей услуги по прокату, Руслан Каврюков. – Если открыть наше приложение, то можно увидеть на карте все свободные велосипеды и места, где они находятся. Также там указаны и велопарковки, которых уже больше 500.

Для аренды двухколесного транспорта есть несколько видов тарифов. Можно платить по 4 рубля за минуту, а можно взять, к примеру, абонемент на весь сезон за 3500 рублей. В него входит неограниченное число поездок длительностью в полчаса. Каждая минута «переката» в этом случае будет стоить 3 рубля.

Доступные велосипеды можно найти по всему городу Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно лишь зарегистрироваться в приложении, указав номер телефона, почту и прикрепив банковскую карту. Потом, выбрав велосипед, считать с него QR-код для разблокировки замка, и все - можно отправляться в путь. По точно такому же принципу работает и кикшеринг - прокат самокатов.

- В этом сезоне мы планируем разместить на улицах города 4000 тысячи электросамокатов. Это вдвое больше, чем в прошлом году, - пояснили «КП» в Петербурге» представители крупнейшего в Петербурге кикшеринга. – Аренда самоката стоит 50 рублей плюс по 6 рублей за каждую минуту. Причем тариф будет «плавать» в зависимости от загруженности. Примерно так же, как в такси.

Что же касается стоянок, то они, как уверяют в компании, будут располагаться так, чтобы оставленные там самокаты не мешали ни пешеходам, ни автомобилистам. На карте в приложении они будут специально обозначены, и «припарковать» самокат в другом месте просто не получится.

Работать сервисы до тех пор, пока позволяет погода. В прошлом году они закрылись в конце осени.

Прокат будет работать. пока позволяет погода Фото: Артем КИЛЬКИН

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ярослав КОСТРОВ, координатор общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания»: «Эти услуги создают много проблем для горожан»

- Все эти услуги проката создают для горожан большие проблемы. В прошлом году тротуары были буквально завалены этими прокатными средствами. И, к сожалению, власть этой проблемой не занимается, хотя решение очевидно: ограничить рынок и создать необходимую инфраструктуру.

Я сам езжу на самокате. На простом, не электрическом. Это очень удобно в наших реалиях. Но меня однажды сбил товарищ на электросамокате и, я скажу вам - приятного в этом мало. А самое главное, неясно, кто несет ответственность за такие «аварии». Нет единых правил и стандартов.

Чуть лучше дела с велосипедами. У нас эта культура складывалась десятилетиями, и люди научились ездить не по тротуарам, а по обочинам, выполнять все правила. Но когда появились развозчики еды, ситуация снова стала невыносимой. Они со своими баулами ездят по тротуарам – это неприемлемо.

Места стоянок пользователям также укажут онлайн Фото: Олег ЗОЛОТО

КОМПЕТЕНТНО

Денис ЧЕТЫРБОК, депутат Законодательного собрания: «Нужны новые законы»

- Конечно, такие катания могут закончиться столкновением. С одной стороны, могут пострадать пешеходы, а с другой автомобилисты. Ведь те, кто едут на самокатах рискуют упасть под машину или, не дай бог, автобус. Поэтому мы в Законодательном собрании в свое время и подняли этот вопрос, чтобы определить для самокатов и гироскутеров место в улично-дорожной сети. Мы сформировали пакет предложений. Но, к сожалению, решить этот вопрос на региональном уровне мы не можем, у нас нет таких полномочий. Поэтому свои наработки мы отправили в федеральное правительство. Но пока комплексного решения проблемы нет.