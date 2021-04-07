Две главные весенние выставки пройдут в Петербурге в середине апреля

Фото: expoforum-center.ru

С 15 по 18 апреля и с 22 по 25 апреля в Петербурге пройдут главные весенние мероприятия - выставки-продажи «Петербургская Зеленая неделя» и «Всё для лета».

На выставке Петербургская зеленая неделя для дачников и садоводов представлен широкий выбор районированного посадочного материала, удобрений, грунтов, элементов декора и дизайна участка, а также консультации специалистов.

На выставке Все для лета покупателей ждёт широкий выбор летних товаров от российских и зарубежных компаний: одежда, обувь, головные уборы, аксессуары, оптика, кожгалантерея, товары для детей, книги, фермерские деликатесы, сыры и полезные продукты. Цены от производителей, дегустации на каждом стенде.

Когда и где:

15-18 апреля - КВЦ Экспофорум, Петербургское шоссе, 64/1. Бесплатный автобус от м. Московская

22-25 апреля - Дворец Культуры им. Кирова, В.О., Большой пр. 83, м. Приморская

Часы работы: 11.00 – 19.00

Цена билетов: Бесплатно

Категория: 0+