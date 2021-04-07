Александр Бельский: «Мы перестали чувствовать молодежь»

Вице-губернатор Александр Бельский дал эксклюзивное интервью радио "КП-Петербург". Фото: Олег ЗОЛОТО

«Политический вице-губернатор» Александр Бельский дал эксклюзивное интервью радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM). В беседе с ведущими чиновник рассказал, кого из молодых политиков он хотел бы видеть в городском парламенте, как властям научиться слушать и слышать молодежь, и почему реальные потери петербургского бизнеса за год пандемии сильно преувеличены.

О НОВОМ ПАРЛАМЕНТЕ

- Сейчас, насколько мне известно, в ряде СМИ утверждается, что после выборов парламент Петербурга может стать полупрофессиональным: то есть, туда помимо политиков могут прийти директора музеев и театров, главные врачи больниц и так далее. Строго говоря, сейчас мы единственный регион России, который в таком формате не находится. Вообще, форматы возможны любые, но пока я не вижу предпосылок к тому, чтобы у нас все в итоге пришло именно к такому виду. От кого подобное решение зависит – честно скажу, не знаю. Обманывать вас не буду.

Александр Бельский рассказал радио "КП-Петербург" о работе с молодежью, поддержке ибзнеса и "миграционных гетто" в школах Северной столицы. Фото: Олег ЗОЛОТО

ОБ ОППОЗИЦИИ И НОВЫХ ЛИЦАХ

- Оппозиция у нас и сейчас находится в парламенте. Да, она в меньшинстве – большинство за партией «Единая Россия», это воля народа, и с этим ничего не сделаешь – но оппозиция априори должна быть в меньшинстве. Иначе она перестанет быть оппозицией и станет властью. Шансы у нее такие же, какие были и раньше. Тем более что сейчас есть яркие ребята, очень много появилось молодых, интересных. Денис Тихоненко из МО «Владимирский округ», например. Классный парень. Оксана Хлебникова от КПРФ, Паша Швец, лидер «Партии роста» во Фрунзенском районе. Яркие ребята, хорошие. У них нестандартная программа, множество идей – часть из них, конечно, нереализуемые, но это нормально.

О РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

- Как мы относимся к молодежи, так и она к нам относится. Есть вещи, которые нужно принципиально менять. Вопрос не в том, что мы, возможно, что-то делаем не так, вопрос в том, что мы, мне кажется, не совсем слышим то, что нужно сейчас молодежи. Конечно, у нас классные этнографические кружки, кружки кройки и шитья и так далее. И возглавляют их хорошие люди, которые с каким-то комсомольским еще задором думают, будто они чувствуют молодежь. Но это не то, что молодежи нужно сейчас, не то, чего она от нас ждет. На сегодняшний день у нас есть несколько проектов, которые у нее востребованы – например, проект «ПРОСТО», площадка для встреч и дискуссий с разными спикерами. Мы сейчас пытаемся его тем или иным образом расширить, распространить на районы. У нас не стоит вопрос освещения политической повестки – как мне говорили «давайте их куда-то там приведем и начнем прокачивать». Нет. Ерунда это все. Мы должны дать возможность молодежи взаимодействовать с государством и дать понимание, что государство работает в первую очередь для них.

По словам Бельского, сейчас Смольный перестраивается на новый формат работы с молодежью. Фото: Олег ЗОЛОТО

Словом, с молодежью надо искать общий язык. Потому что, например, как она видит вице-губернатора? Как серьезного дядю в костюме, на фоне флага и герба. Между тем многие мои коллеги вице-губернаторы, например, заглядывают в ТикТок. Я сам заглядываю – правда, не в свой, а ребенка, но тем не менее повесткой, что называется, владею. Другое дело, как вице-губернаторы будут выглядеть, если придут туда не как зрители, а как участники – большой вопрос.

О «МИГРАЦИОННЫХ ГЕТТО» В ШКОЛАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

- Что касается Петербурга, критических ситуаций мы не наблюдаем. Да, есть несколько школ, где учится достаточно большое количество детей-мигрантов. Но вопрос же не в этом, а в том, чтобы они могли спокойно интегрироваться в наше общество. Когда они начинают жить анклавами, возникают проблемы. Поэтому надо сделать так, чтобы они могли воспринимать, понимать и принимать нашу культуру, понимать, чем живет и дышит наш город, ассимилироваться в нем. Без перегибов, конечно – никто не говорит, что если ты мусульманин, тебе по приезду в Петербург надо тут же стать православным. Но определенный уровень интеграции все равно должен быть. Статистика есть, мы знаем, где у нас живет наибольшее количество мигрантов, какие у них главные точки притяжения и так далее.

Вице-губернатор уверен: мер поддержки бизнеса было достаточно. Те, кто сумел о себе позаботиться, живут и работают и поныне. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

О ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

- Я сам пришел в Смольный из бизнеса. И всегда, еще до того, как занять пост вице-губернатора, придерживался такой позиции: если власть начала помогать – хана бизнесу. Те меры поддержки, которые мы обеспечили нашим предпринимателям в период пандемии, были правильными и были введены вовремя. Те, кто воспользовался государственными преференциями, в большинстве своем продолжают работать и по сей день. Да, много компаний закрылось. Но я, как человек из бизнеса, могу сказать так: у нас всегда что-то закрывается, а что-то закрывается. Просто сейчас все неудачные проекты связали с пандемией. Но это не так. Никто не спорит, что бизнесу тяжело, что ситуация очень непростая, доходы упали. Но вместе с тем пандемия стала толчком к развитию чего-то нового. Онлайн-сервисы, доставка, которая вообще в космос улетела. Поэтому я предлагаю считать это просто очередной вехой в истории бизнеса. К тому же провала по налогам, например, мы не видим – а значит, все не так плохо, как может показаться.

В Смольном Александр Бельский отвечает за молодежную полиитку, СМИ, межнациональные отношения и территориальное развитие. Фото: Олег ЗОЛОТО

ПРО «КОМСОМОЛЬСКУЮ ПРАВДУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

- Все нормально с «КП-Петербург»! Хорошая, интересная газета. Классные ребята в ней работают.

Напомним: ранее Александр Бельский ответил на вопрос, заменит ли он Вячеслава Макарова на посту председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга. По словам Бельского, куда-либо уходить со своей должности он в обзримом будущем не собирается.

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