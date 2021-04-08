Первая партия «ЭпиВакКороны» прибыла в Петербург

В Петербург впервые поступила новая вакцина от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая крупная партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург утром 8 апреля. Причем, впервые с начала массовой вакцинации, на фармацевтическую базу поступил не только привычный «Спутник V» («ГамКовидВак»), но и новый препарат - «ЭпиВакКорона».

- Сегодня на Центральную фармбазу поступили новые партии вакцины: 27 540 ампул (предназначена для 13 770 человек) «ЭпиВакКорона» и 24 600 – «ГамКовидВак» («Спутник V»), - сообщили на фармбазе.

На Центральную фармбазу поступило 27 540 ампул ЭпиВакКороны. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже сегодня вакцину обоих образцов начнут развозить по прививочным пунктам (в ближайшее время откроется еще семь – более 140 всего).

По словам специалистов, новая вакцина сделана иначе, чем «Спутник V» и должна «мягче» влиять на организм после прививки. Однако опыта ее использования мало. Ожидается, что желающим привиться будут давать выбор, что колоть.

Отметим, что за весь период массовой вакцинации в Петербурге привито 423 594 человека. Из них 304 905 полностью закончили цикл вакцинации. Все они прививались препаратом «Спутник V». Сильных побочных эффектов на данный момент не отмечено.

Уже сегодня вакцину начнут развозить по прививочным пунктам. Фото: Олег ЗОЛОТО

СПРАВКА «КП»:

«Спутник V» - «классическая» вакцина, в которой фрагмент РНК «ковида» упрятан внутри вектора аденовируса, у которого искусственно удалены области, отвечающие за заражение организма человека.

«ЭпиВакКорона» - пептидная вакцина. В ее основе лежат искусственно синтезированные фрагменты белка, которые распознает иммунная система человека – пептиды. Пептидные вакцины – сравнительно новое направление в медицине. По словам ученых, использование пептидов сводит к минимуму риск возникновения побочных и иных нежелательных эффектов и последствий.